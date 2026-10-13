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50 साल बाद रवासन नदी पर पैदल स्टील ट्रस पुल निर्माण का रास्ता साफ, शासनादेश जारी, 31 दिन बाद अनशन समाप्त

लंबे आंदोलन के बाद लोगों की मांग पूरी ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा पर रवासन नदी पर 250 मीटर लंबे पैदल स्टील ट्रस पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार रसूलपुर मंगोलपूरा, आर्यनगर और लालढांग के बीच प्रस्तावित पुल निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. साल 2021 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस परियोजना की घोषणा की थी. वहीं लालढांग में पिछले एक महीने से चल रहा ग्रामीणों का अनशन भी समाप्त हो गया. अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर शासनादेश के बारे में ग्रामीणों को बताया गया.

बता दें कि पिछले 50 सालों से लालढांग क्षेत्र में रवासन नदी पर पुल न होने के कारण स्थानीय ग्रामीण नदी पार करके एक दूसरे गांव में जाते हैं. कई ग्रामीण नदी में डूबकर अपनी जान गंवा चुके है. बीते मानसून में एक छात्र आर्यन भट्ट नदी पार करते समय रवासन नदी के तेज बहाव में बह गया और डूबने से उसकी मौत हो गई थी. उससे पहले एक ग्रामीण भी इसी नदी में डूबकर लापता हो गया था. जिसके बाद स्थानीय कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने सितंबर के महीने में जल सत्याग्रह किया और आमरण अनशन की चेतावनी दे डाली थी.