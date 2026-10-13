50 साल बाद रवासन नदी पर पैदल स्टील ट्रस पुल निर्माण का रास्ता साफ, शासनादेश जारी, 31 दिन बाद अनशन समाप्त
पुल बनने से रसूलपुर, मंगोलपुरा, आर्यनगर और लालढांग क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. पुलि के लिए ₹9.12 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मिली.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 13, 2026 at 7:32 AM IST
हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा पर रवासन नदी पर 250 मीटर लंबे पैदल स्टील ट्रस पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार रसूलपुर मंगोलपूरा, आर्यनगर और लालढांग के बीच प्रस्तावित पुल निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. साल 2021 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस परियोजना की घोषणा की थी. वहीं लालढांग में पिछले एक महीने से चल रहा ग्रामीणों का अनशन भी समाप्त हो गया. अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर शासनादेश के बारे में ग्रामीणों को बताया गया.
बता दें कि पिछले 50 सालों से लालढांग क्षेत्र में रवासन नदी पर पुल न होने के कारण स्थानीय ग्रामीण नदी पार करके एक दूसरे गांव में जाते हैं. कई ग्रामीण नदी में डूबकर अपनी जान गंवा चुके है. बीते मानसून में एक छात्र आर्यन भट्ट नदी पार करते समय रवासन नदी के तेज बहाव में बह गया और डूबने से उसकी मौत हो गई थी. उससे पहले एक ग्रामीण भी इसी नदी में डूबकर लापता हो गया था. जिसके बाद स्थानीय कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने सितंबर के महीने में जल सत्याग्रह किया और आमरण अनशन की चेतावनी दे डाली थी.
अनुपमा रावत की चेतावनी के बाद भाजपा के स्थानीय जिला पंचायत सदस्य बृज मोहन पोखरियाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने खुद ही अनशन शुरू कर दिया. पिछले 1 महीने से एक ग्रामीण अनशन पर डटे रहे. उनकी केवल एक सूत्रीय मांग थी कि रवासन नदी पर तत्काल कल निर्माण का कार्य शुरू किया जाए. इसबीच कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को मनाने का प्रयास किया लेकिन ग्रामीण नहीं माने. पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को पुल निर्माण का शासनादेश दिखाया.
करीब 50 सालों से क्षेत्र में प्रवासन नदी पर पुल की मांग पूरी हो गई है, इस पुल के निर्माण होने से क्षेत्र वासियों को आवागमन में बहुत आसानी होगी. टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पुल के शिलान्यास करने के लिए बुलाया जाएगा.
-स्वामी यतीश्वरानंद, पूर्व कैबिनेट मंत्री-
इतना ही नहीं अधिशासी अभियंता योगेश कुमार ने शासनादेश पढकर सभी को सुनाते हुए निर्माण की पूरी प्रक्रिया बतायी. शासनादेश के आधार पर 250 मीटर लंबाई के पैदल स्टील ट्रस सेतु की अनुमानित लागत 934.07 लाख रूपये है. वहीं शासन स्तर पर परीक्षणोपरांत ₹912.40 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है. वहीं ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वामी यतीश्वरानंद का धन्यवाद करते हुए आभार जताया.
लालढांग क्षेत्र की जनता लंबे समय से लोहा पुल निर्माण की मांग को लेकर संघर्षरत थी. छात्र आर्यन भट्ट की दुखद मृत्यु के बाद यह मामला और भी गंभीर हो गया. इस घटना ने पुल की आवश्यकता और क्षेत्रवासियों की परेशानियों को एक बार फिर उजागर किया. इसके बाद भी उनका संघर्ष नहीं रुका। वो लगातार जनता के साथ खड़े रही, आंदोलन किए और सरकार से लोहा पुल निर्माण की मांग करते रहे. इतना ही नहीं करीब एक महीना पहले उन्होंने रवासन नदी में खड़े होकर जल सत्याग्रह तक किया था. एक विधायक के रूप में उनके निरंतर प्रयासों और क्षेत्रीय जनता के संघर्ष के परिणामस्वरूप आज लोहा पुल की स्वीकृति के रूप में सफलता सामने आई है.
-अनुपमा रावत, कांग्रेस विधायक
वहीं तत्कालीन कैबिनेट मंत्री रहते हुए स्वामी यतीश्वरानंद ने रसूलपुर में रवसान नदी पर पुल का प्रस्ताव दिया था, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी. अब शासन ने उसकी स्वीकृति जारी कर दी है. स्वीकृति और शासनादेश जारी होने पर सोमवार को स्वामी यतीश्वरानंद रसूलपुर में चल रहे धरने प्रदर्शन पर पहुंचे.
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