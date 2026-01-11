ETV Bharat / state

17 लाख रुपए की स्मैक के साथ आरोपी गिरफ्तार, कच्ची बस्ती से चला रहा था तस्करी का खेल

जयपुर: राजधानी जयपुर में नशे की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुलिस ने स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से 85 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 17 लाख रुपए आंकी जा रही है. मुखबिर की सूचना के आधार पर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने अशोक नगर थाना पुलिस के साथ मिलकर भोजपुरा कच्ची बस्ती में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. अब पुलिस उससे तस्करी के नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है. पूछताछ में जयपुर में तस्करी के नेटवर्क के बारे में कई अहम जानकारी हाथ लगने की संभावना है.

एमपी के भिंड जिले का रहने वाला है आरोपी : जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि सीएसटी और अशोक नगर थाना पुलिस ने भोजपुरा कच्ची बस्ती में दबिश देकर 23 वर्षीय रवि कुशवाहा को गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से 85 ग्राम स्मैक बरामद की गई है. वह मूलतः मध्य प्रदेश के भिंड जिले के निवसाई गांव का रहने वाला है. जयपुर में वह भोजपुरा कच्ची बस्ती में रहकर नशे की तस्करी कर रहा था. उससे पूछताछ में स्मैक सप्लाई के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.