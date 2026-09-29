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बैद्यनाथ मंदिर के पश्चिम द्वार पर श्रद्धालुओं की आवाजाही घटने से पेड़ा कारोबार प्रभावित, दुकानदारों ने रखी वीआईपी लाइन की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग

देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पश्चिमी द्वार पर बिक्री कम होने के कारण 'पेड़ा' व्यापारी परेशान हैं. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

BABA BAIDYANATH TEMPLE
मंदिर में VIP दर्शन होने से पेड़ा कारोबार पर पड़ रहा असर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 5:55 PM IST

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देवघर: बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आम दिनों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है. हालांकि सावन और भादो मेले की तुलना में इन दिनों श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है. इसका सीधा असर बाबा मंदिर के पश्चिमी द्वार के आसपास स्थित पेड़ा दुकानदारों के कारोबार पर भी देखने को मिल रहा है.

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बाबा मंदिर में अलग-अलग प्रवेश और निकासी द्वारों की व्यवस्था की जाती है. आम दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पश्चिमी द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं. इसके कारण पश्चिमी द्वार के आसपास स्थित पेड़ा दुकानों पर श्रद्धालुओं की अच्छी-खासी भीड़ रहती है और कारोबार भी बेहतर होता है.

पेड़ा कारोबारी और ग्राहक के बयान (Etv Bharat)

हालांकि, पिछले कुछ दिनों से श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वारों से दर्शन की व्यवस्था की जा रही है. इससे पश्चिमी द्वार के आसपास के दुकानदारों का कारोबार प्रभावित होने की बात सामने आ रही है. दुकानदारों की मांग है कि प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे, जिससे पश्चिमी द्वार से भी पर्याप्त संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहे.

VIP लाइन से भी दुकानदार परेशान

पश्चिमी द्वार के पेड़ा कारोबारियों का कहना है कि उनकी परेशानी का एक बड़ा कारण मंदिर के पश्चिमी द्वार के पास लगने वाली VIP दर्शन की लाइन भी है. दुकानदारों के मुताबिक, श्रद्धालुओं की लाइन दुकान के सामने तक लग जाने के कारण ग्राहकों को दुकान के सामने रुककर खरीदारी करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती.

BABA BAIDYANATH TEMPLE
बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पश्चिम द्वार पर श्रद्धालुओं की भीड़ (Etv Bharat)

दुकानदारों का कहना है कि भादो मेला समाप्त होने के बाद 'शीघ्र दर्शनम पास' की दर कम होने से आने वाले दिनों में पास के माध्यम से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सकती है. ऐसे में पश्चिमी द्वार के पास दर्शन के लिए लगने वाली कतार और बढ़ने की संभावना है, जिससे दुकानों के सामने ग्राहकों की आवाजाही और खरीदारी प्रभावित हो सकती है.

मंदिर परिसर में लाइन लगाने की मांग

पेड़ा दुकानदारों ने मांग की है कि पश्चिमी द्वार से मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं की कतार को मंदिर परिसर के अंदर व्यवस्थित किया जाए, ताकि मुख्य द्वार और आसपास की दुकानों के सामने अनावश्यक भीड़ न लगे. दुकानदारों का कहना है कि इससे श्रद्धालुओं को भी परेशानी नहीं होगी और दुकानदारों को ग्राहकों तक पहुंचने का बेहतर अवसर मिलेगा.

300 रुपये हुआ शीघ्र दर्शनम कूपन

इधर, मंदिर प्रबंधन की ओर से बुधवार से शीघ्र दर्शनम कूपन की दर में भी कमी की जा रही है. सावन और भादो मेले के दौरान जहां एक श्रद्धालु को शीघ्र दर्शनम कूपन के लिए 600 रुपये देने पड़ रहे थे, वहीं अब इसकी दर घटाकर 300 रुपये कर दी जाएगी.

दुकानदारों का कहना है कि मंदिर के आसपास वर्षों से कारोबार करने वाले स्थानीय व्यवसायियों के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही बेहद महत्वपूर्ण है. प्रशासन और मंदिर प्रबंधन यदि प्रवेश और दर्शन व्यवस्था में आवश्यक सुधार करे, तो श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ देवघर के प्रसिद्ध पेड़ा कारोबार को भी लाभ मिल सकता है.

अब देखना होगा कि पेड़ा दुकानदारों की मांग पर जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है.

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