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बैद्यनाथ मंदिर के पश्चिम द्वार पर श्रद्धालुओं की आवाजाही घटने से पेड़ा कारोबार प्रभावित, दुकानदारों ने रखी वीआईपी लाइन की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग

मंदिर में VIP दर्शन होने से पेड़ा कारोबार पर पड़ रहा असर ( Etv Bharat )

देवघर: बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आम दिनों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है. हालांकि सावन और भादो मेले की तुलना में इन दिनों श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है. इसका सीधा असर बाबा मंदिर के पश्चिमी द्वार के आसपास स्थित पेड़ा दुकानदारों के कारोबार पर भी देखने को मिल रहा है.