हरियाणा कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष बनीं पर्ल चौधरी, पटौदी से लड़ चुकी चुनाव, कुमारी सैलजा ने दी बधाई

पटौदी से विधानसभा चुनाव लड़ चुकीं पर्ल चौधरी को हरियाणा कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है.

Pearl Choudhary Appointed as President of Mahila Congress Haryana Pradesh Congress Committee
हरियाणा कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष बनीं पर्ल चौधरी (Pearl Choudhary)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 22, 2026 at 8:33 PM IST

Updated : February 22, 2026 at 8:40 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा के पटौदी से विधानसभा चुनाव लड़ चुकीं पर्ल चौधरी को हरियाणा कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. रविवार शाम को कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए.

पर्ल चौधरी बनी हरियाणा कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष : आपको बता दें कि पर्ल चौधरी से पहले सुधा भारद्वाज हरियाणा कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष थीं. पर्ल चौधरी का जन्म 18 फरवरी 1976 को हुआ था. उनका परिवार पटौदी में रहता है और वे पेशे से वकील हैं. उनके पति परमेश रंजन बिजनेसमैन हैं. उनकी दो बेटियां हैं जो अमेरिका में पढ़ाई कर रही हैं.

पटौदी से लड़ चुकी चुनाव : पर्ल चौधरी ने साल 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा के पटौदी से चुनाव लड़ा था. हालांकि, वे तब बीजेपी की बिमला चौधरी से मुकाबले में चुनाव हार गई थीं. पर्ल चौधरी के पिता भूपिंदर चौधरी साल 2005 में पटौदी से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं. नियुक्ति के बाद पर्ल चौधरी ने कहा है कि वे प्रदेश की महिलाओं की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगी और कांग्रेस पार्टी के लिए जी-जान से काम करते हुए पार्टी को राज्य में मजबूती देने का काम करेंगी.

Pearl Choudhary Appointed as President of Mahila Congress Haryana Pradesh Congress Committee
पर्ल चौधरी (Pearl Choudhary)

कुमारी सैलजा ने दी बधाई : वहीं पर्ल चौधरी की नियुक्ति का लेटर जारी होने के बाद सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने पर्ल चौधरी को बधाई देते हुए लिखा कि " कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा श्रीमती पर्ल चौधरी जी को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ. हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में महिला कांग्रेस संगठन को सशक्त दिशा मिलेगी तथा प्रदेश की महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सहभागिता की आवाज़ को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जाएगा."

PEARL CHOUDHARY
MAHILA CONGRESS HARYANA
पर्ल चौधरी
HARYANA MAHILA CONGRESS PRESIDENT
