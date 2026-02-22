ETV Bharat / state

हरियाणा कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष बनीं पर्ल चौधरी, पटौदी से लड़ चुकी चुनाव, कुमारी सैलजा ने दी बधाई

चंडीगढ़ : हरियाणा के पटौदी से विधानसभा चुनाव लड़ चुकीं पर्ल चौधरी को हरियाणा कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. रविवार शाम को कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए.

पर्ल चौधरी बनी हरियाणा कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष : आपको बता दें कि पर्ल चौधरी से पहले सुधा भारद्वाज हरियाणा कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष थीं. पर्ल चौधरी का जन्म 18 फरवरी 1976 को हुआ था. उनका परिवार पटौदी में रहता है और वे पेशे से वकील हैं. उनके पति परमेश रंजन बिजनेसमैन हैं. उनकी दो बेटियां हैं जो अमेरिका में पढ़ाई कर रही हैं.

पटौदी से लड़ चुकी चुनाव : पर्ल चौधरी ने साल 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा के पटौदी से चुनाव लड़ा था. हालांकि, वे तब बीजेपी की बिमला चौधरी से मुकाबले में चुनाव हार गई थीं. पर्ल चौधरी के पिता भूपिंदर चौधरी साल 2005 में पटौदी से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं. नियुक्ति के बाद पर्ल चौधरी ने कहा है कि वे प्रदेश की महिलाओं की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगी और कांग्रेस पार्टी के लिए जी-जान से काम करते हुए पार्टी को राज्य में मजबूती देने का काम करेंगी.