ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र LNJP अस्पताल दुष्कर्म मामला, कांग्रेस महिला अध्यक्ष बोली- 'इस्तीफा काफी नहीं, बच्ची को इंसाफ मिलना जरूरी'

कुरुक्षेत्र: लोकनायक जयप्रकाश सिविल (LNJP) अस्पताल में 15 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. इस घटना और इसके बाद हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष के द्वारा नर्सिंग स्टाफ पर की गई विवादित टिप्पणी ने बड़े विवाद का रूप ले लिया है. इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर हरियाणा की सियासत पूरी तरह गरमा गई है. ​इसी सिलसिले में हरियाणा कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष पर्ल चौधरी कुरुक्षेत्र स्थित LNJP अस्पताल पहुंचीं. उन्होंने वहां आंदोलनरत और आक्रोशित नर्सिंग स्टाफ से मुलाकात कर अपनी पार्टी की ओर से उन्हें पूरा समर्थन दिया.

आरोपी डॉक्टर के 20 साल के रिकॉर्ड की जांच की मांग: ​महिला कांग्रेस अध्यक्ष पर्ल चौधरी ने आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोला. उन्होंने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से मांग की कि आरोपी डॉक्टर के केवल इस मौजूदा मामले की ही नहीं, बल्कि उसके पूरे करियर और पुराने मामलों की भी गहनता से जांच की जानी चाहिए.​ पर्ल चौधरी ने कहा​ "आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा शैली के पिछले 20 वर्षों के सेवा रिकॉर्ड को खंगाला जाए. इसकी विभागीय जांच होनी चाहिए कि इस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के दस्तावेजों पर किसके हस्ताक्षर हैं और इस पूरे गठजोड़ में स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन के कौन-कौन से लोग शामिल हैं. जो भी दोषी हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए."