कुरुक्षेत्र LNJP अस्पताल दुष्कर्म मामला, कांग्रेस महिला अध्यक्ष बोली- 'इस्तीफा काफी नहीं, बच्ची को इंसाफ मिलना जरूरी'
हरियाणा महिला कांग्रेस अध्यक्ष पर्ल चौधरी ने आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. रेणु भाटिया पर निशाना साधा.
Published : June 10, 2026 at 9:00 PM IST
कुरुक्षेत्र: लोकनायक जयप्रकाश सिविल (LNJP) अस्पताल में 15 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. इस घटना और इसके बाद हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष के द्वारा नर्सिंग स्टाफ पर की गई विवादित टिप्पणी ने बड़े विवाद का रूप ले लिया है. इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर हरियाणा की सियासत पूरी तरह गरमा गई है. इसी सिलसिले में हरियाणा कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष पर्ल चौधरी कुरुक्षेत्र स्थित LNJP अस्पताल पहुंचीं. उन्होंने वहां आंदोलनरत और आक्रोशित नर्सिंग स्टाफ से मुलाकात कर अपनी पार्टी की ओर से उन्हें पूरा समर्थन दिया.
आरोपी डॉक्टर के 20 साल के रिकॉर्ड की जांच की मांग: महिला कांग्रेस अध्यक्ष पर्ल चौधरी ने आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोला. उन्होंने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से मांग की कि आरोपी डॉक्टर के केवल इस मौजूदा मामले की ही नहीं, बल्कि उसके पूरे करियर और पुराने मामलों की भी गहनता से जांच की जानी चाहिए. पर्ल चौधरी ने कहा "आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा शैली के पिछले 20 वर्षों के सेवा रिकॉर्ड को खंगाला जाए. इसकी विभागीय जांच होनी चाहिए कि इस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के दस्तावेजों पर किसके हस्ताक्षर हैं और इस पूरे गठजोड़ में स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन के कौन-कौन से लोग शामिल हैं. जो भी दोषी हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए."
रेणु भाटिया पर साधा निशाना: इस पूरे घटनाक्रम के बाद उपजे विवाद के कारण राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था. उनके इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए पर्ल चौधरी ने इसे एक सही लेकिन अधूरा कदम बताया. उन्होंने कहा कि "एक संवैधानिक और संवेदनशील पद पर बैठे व्यक्ति से समाज हमेशा जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा करता है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में संवेदनशीलता की धज्जियां उड़ाई गईं. केवल इस्तीफे से यह मामला खत्म नहीं हो जाता, बल्कि जब तक पीड़ित बच्ची और नर्सिंग स्टाफ को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी."
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