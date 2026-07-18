सरगुजा में नाशपाती की खेती, मैनपाट के किसान मनोज यादव बने मिसाल
किसान ने बताया कि पिछले वर्ष अनुकूल मौसम के दौरान इसी बागान से उन्हें 2.5 से 3 लाख की बंपर कमाई हुई थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 18, 2026 at 2:40 PM IST
सरगुजा: एक युवा किसान ने परंपरागत खेती को छोड़ खेती में नवाचार किया. मैनपाट निवासी मनोज यादव नाम के किसान ने वहां की जलवायु और मिट्टी का लाभ लिया और अपने खेत में नाशपाती की खेती कर अच्छा मुनाफा कमाया.
नाशपाती की खेती
मैनपाट के बारिमा निवासी मनोज यादव ने कुदारीडीह गांव में नाशपाती का सफल बागान तैयार किया है. वो बताते हैं कि साल 2017 में मैनपाट के कमलेश्वरपुर की शासकीय उद्यान रोपणी से नाशपाती के पौधे लिए थे और अपनी पठार में खाली पड़ी आधा हेक्टेयर जमीन पर लगभग 200 पौधे लगाए. कुछ पौधे प्राकृतिक कारणों से खराब हो गये, लेकिन वर्तमान में उनके पास 170 फलदार पेड़ मौजूद हैं.
किसान को हुई अच्छी आय
मनोज ने बताया कि कमलेश्वरपुर उद्यान विभाग के अधिकारी-कर्मचारी समय-समय पर बागान का निरीक्षण करते हैं और खाद की मात्रा से लेकर पौधों के रखरखाव के लिए तकनीकी सलाह भी देते हैं.
ओलावृष्टि और बाजार में बिक्री में हुई देरी के बावजूद, मनोज ने बागान से करीब 260 कैरेट नाशपाती की थोक बिक्री की है. 500 रुपये प्रति कैरेट की दर पर थोक बाजार में फसल बेची गई, जिससे लगभग 1 लाख 30 हजार रुपये की आय हुई.
दूसरे किसानों के लिए बने मिसाल
खुले बाजार और पर्यटकों को सीधे फल बेचकर 25 से 30 हजार रुपये कमाए गए. इस तरह इस सीजन में उन्हें कुल 1.5 लाख रुपये की आय हुई है. मनोज यादव ने बताया कि पिछले वर्ष अनुकूल मौसम के दौरान इसी बागान से उन्हें 2.5 से 3 लाख रुपये की बंपर कमाई हुई थी.
मैनपाट में ठंड काफी अच्छी रहती है. नाशपाती की कुछ वैरायटी वहां अच्छी होती है. किसानों को प्रमोट कर रहे हैं कि वो फलदार पौधे ले जाएं और अधिक से अधिक आय अर्जित करें- हितेन्द्र कुमार मेश्राम, उप संचालक, उद्यान
मैनपाट का मौसम नाशपाती की खेती के लिए बढ़िया
मनोज यादव ने क्षेत्र के युवाओं और किसानों से अपील की है कि वे अपनी खाली पड़ी बेकार जमीन पर पारंपरिक खेती के साथ-साथ नाशपाती, लीची और अन्य फलदार पौधों की बागवानी बना सकते हैं. इससे कम रकबे में भी ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है और पर्यटन क्षेत्रों के पास होने के कारण सीधे उपभोक्ताओं को फसल बेचकर अतिरिक्त मुनाफ़ा भी कमाया जा सकता है.
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