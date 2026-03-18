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डेढ़ साल की बच्ची की सांस की नली में फंसी मूंगफली, दिल्ली के डॉक्टरों ने दी नई जिंदगी

बच्ची की सांस की नली में फंसी मूंगफली, दिल्ली के डॉक्टरों ने दी नई जिंदगी ( ETV Bharat )

बच्ची की सांस की नली में फंसी मूंगफली, दिल्ली के डॉक्टरों ने दी नई जिंदगी (ETV Bharat)

अस्पताल के बाल रोग गहन चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. समीर पुनिया के अनुसार गंभीर स्थिति में परिजन बच्ची को आकाश अस्पताल लेकर पहुंचे थे. बच्ची को बेहद कम ऑक्सीजन स्तर के साथ अस्पताल लाया गया था. जांच में पता चला कि फेफड़ों से हवा बाहर निकलकर आसपास के ऊतकों में फैल रही थी, जो सांस की नली को गंभीर नुकसान का संकेत था. बच्ची को तुरंत पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट (पीआईसीयू) में भर्ती कर वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया.

नई दिल्ली: राजधानी में डेढ़ साल की बच्ची को डाक्टरों ने नई जिंदगी दी है. खेल खेल में बच्ची ने मूंगफली निगल लिया था. मूंगफली सांस की नली में फंस गई थी, जिस कारण फेफड़ों से हवा बाहर निकलकर आसपास के ऊतकों में फैल रही थी. मूंगफली के टुकड़े से सांस की नली पूरी तरह अवरुद्ध हो गई थी, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी और फेफड़ों पर दबाव बढ़ रहा था.

फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर आपात स्थिति से जूझ रही थी बच्ची

डॉ. समीर ने बताया कि यह फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर आपात स्थिति थी. मूंगफली का टुकड़ा सांस की नली को पूरी तरह अवरुद्ध कर रहा था, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी तेजी से बढ़ रही थी और फेफड़ों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा था.आकाश अस्पताल के रेस्पिरेटरी और स्लीप मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. अक्षय ने बताया कि मूंगफली के टुकड़े ने सांस की नली की अंदरूनी परत को फाड़ दिया था, जिससे छाती के अंदर व्यापक स्तर पर हवा का रिसाव हो रहा था.

फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर आपात स्थिति से जूझ रही थी बच्ची (ETV Bharat)

पहले से मौजूद फेफड़ों की क्षति को देखते हुए इसे निकालने की प्रक्रिया बेहद सावधानी और सटीकता के साथ करनी पड़ी. प्रक्रिया के बाद बच्ची को कई दिनों तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया. इलाज के बाद अब वह पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है और उसे कोई न्यूरोलॉजिकल समस्या नहीं हुई है.

मूंगफली के टुकडे से सांस की नली पूरी तरह हो गई थी बंद (ETV Bharat)

आकाश अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉ. आशीष चौधरी ने कहा कि यह मामला माता-पिता के लिए हिदायत है. बहुत छोटे बच्चों को मेवे, पॉपकॉर्न जैसी खाने की चीजें देना खतरनाक हो सकता है, ये सांस की नली में फंसकर गंभीर फेफड़ों की चोट का कारण बन सकते हैं. उन्होंने बताया कि इस मामले में बाल रोग विशेषज्ञों, रेस्पिरेटरी विशेषज्ञों, ईएनटी सर्जनों, एनेस्थेटिस्ट और क्रिटिकल केयर टीम के बीच बेहतरीन समन्वय से बच्ची की जान बचाई जा सकी.



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