खैरागढ़ में मोर और एशियन पाम सिवेट की मौत, वन विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजे
वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पानी और मिट्टी के सैंपल जमा किए हैं. लैब रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ होगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 26, 2026 at 8:53 PM IST
खैरागढ़: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में पानी के जलस्रोत के पास मोर, एशियन पाम सिवेट सहित कई पक्षी मरे पड़े हैं. बताया जा रहा है कि ये वीडियो वन्य जीव प्रेमी मुकेश वर्मा ने बनाए, जो जंगल में बर्ड वॉचिंग और नेचर फोटोग्राफी के लिए गए थे. जब मुकेश वर्मा दल्लीखोली जंगल में पहुंचे तो वहां पर एक ग्रेटर रैकेट-टेल्ड ड्रोंगो मृत अवस्था में दिखाई पड़ा. शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद किसी प्राकृतिक आपदा कारण पक्षी की मौत हुई होगी, लेकिन जब उन्होंने आसपास का इलाका देखा तो उनके होश उड़ गए. जलस्रोत के किनारे कई पक्षियों और जंगली जानवरों के शव पड़े थे.
जल स्रोत के पास मरे मिले दुर्लभ पक्षी और जीव
मुकेश वर्मा ने घटनास्थल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. वीडियो वायरल होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. वायरल वीडियो में 1 नर मोर, दो मादा मोर, तीन एशियन पाम सिवेट समेत कई दुर्लभ पक्षियों के शव दिखाई दे रहे हैं. इनमें रुफस ट्रीपाई, ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन और जंगल आउलेट जैसे पक्षियों के नाम भी शामिल हैं जो दुर्लभ पक्षियों की श्रेणी में आते हैं.
शक जताया जा रहा है कि जंगल के बीच पानी के स्रोत में किसी ने जहरीला पदार्थ मिला दिया, जिसकी वजह से पक्षी और पशु दोनों की मौत हुई. हालांकि पानी का जब लैब टेस्ट सामने आएगा तब स्थिति साफ होगी कि पानी में जहर मिला था या नहीं. वहीं वन विभाग ने अभी किसी भी संभावना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
वन विभाग की टीम ने सैंपल जमा किए
मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन विभाग की टीम ने जलस्रोत से पानी और मिट्टी के सैंपल जुटाए हैं. वन विभाग का कहना है कि मृत वन्यजीवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके. वन विभाग फिलहाल ज़हरखुरानी, बीमारी, भीषण गर्मी और पानी की कमी समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर घटना की जांच कर रहा है.
वन्यजीव प्रेमी कर रहे जांच की मांग
वन्यजीवों से जुड़े जानकारों का कहना है कि एक ही जगह इतने पक्षियों और जानवरों का मृत मिलना सामान्य घटना नहीं है. खासकर मोर और सिवेट जैसे वन्यजीवों की एक साथ मौत बेहद चिंताजनक है. यदि जांच में जहरीले पदार्थ की पुष्टि होती है तो यह मामला वन्यजीवों के खिलाफ गंभीर अपराध माना जाएगा. घटना के बाद ग्रामीणों और वन्यजीव प्रेमियों में भारी नाराजगी है. स्थानीय ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो.
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