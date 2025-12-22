ETV Bharat / state

Peacock Hunting : नॉनवेज पार्टी की थी तैयारी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और हिस्ट्रीशीटर समेत तीन गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने रविवार देर शाम कार्रवाई करते हुए मोर का शिकार कर उसे पकाकर खाने की तैयारी कर रहे तीन लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों में एक स्थानीय राजनीतिक पदाधिकारी भी शामिल है, जिसके खेत पर इस पूरी घटना अंजाम दी जा रही थी. पुलिस के अनुसार यह मामला ऋषभदेव क्षेत्र के बीलख गांव का है. रविवार देर शाम पुलिस को मुखबीर के माध्यम से सूचना मिली कि गांव के एक खेत पर अवैध रूप से मोर का शिकार कर नॉनवेज पार्टी की तैयारी की जा रही है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए ऋषभदेव थानाधिकारी हेमंत अहारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. टीम ने वहां देखा कि एक खेत में बने कमरे के पास मोर को मारकर उसका मांस पकाने की तैयारी चल रही थी. पढ़ें : मछलियां पकड़ते समय राष्ट्रीय पक्षी मोर का किया शिकार, तीन आरोपी गिरफ्तार - Peacock Killed in Chittorgarh