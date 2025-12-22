ETV Bharat / state

Peacock Hunting : नॉनवेज पार्टी की थी तैयारी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और हिस्ट्रीशीटर समेत तीन गिरफ्तार

ऋषभदेव क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का सनसनीखेज मामला सामने आया है.

Peacock Hunting in Udaipur
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Udaipur)
Published : December 22, 2025 at 3:31 PM IST

उदयपुर: जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने रविवार देर शाम कार्रवाई करते हुए मोर का शिकार कर उसे पकाकर खाने की तैयारी कर रहे तीन लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों में एक स्थानीय राजनीतिक पदाधिकारी भी शामिल है, जिसके खेत पर इस पूरी घटना अंजाम दी जा रही थी.

पुलिस के अनुसार यह मामला ऋषभदेव क्षेत्र के बीलख गांव का है. रविवार देर शाम पुलिस को मुखबीर के माध्यम से सूचना मिली कि गांव के एक खेत पर अवैध रूप से मोर का शिकार कर नॉनवेज पार्टी की तैयारी की जा रही है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए ऋषभदेव थानाधिकारी हेमंत अहारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. टीम ने वहां देखा कि एक खेत में बने कमरे के पास मोर को मारकर उसका मांस पकाने की तैयारी चल रही थी.

ऋषभदेव थानाधिकारी हेमंत अहारी ने बताया कि जांच में सामने आया कि यह खेत कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल का है. पुलिस ने मौके से रूपलाल, अर्जुन और राकेश को गिरफ्तार किया. तीनों आरोपी घटनास्थल पर मौजूद थे और मोर के मांस को पकाकर वहीं खाने की योजना बना रहे थे.

घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. वन विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल से आवश्यक सैंपल इकट्ठा किए और जांच के बाद पुष्टि की कि मारा गया पक्षी राष्ट्रीय पक्षी मोर ही था. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मोर का शिकार एक गंभीर अपराध है, जिस पर सख्त सजा का प्रावधान है. गिरफ्तार तीनों आरोपी मिलकर पार्टी करने वाले थे. इस बीच पुलिस वहां पहुंच गई, जिससे उनकी पार्टी में खलल पड़ गया. पकड़े गए तीनों आरोपियों में से एक हिस्ट्रीशीटर है.

पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां आगे की पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की जाएगी.

