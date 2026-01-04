राष्ट्रीय पक्षी के शिकार के आरोपी कांग्रेस नेता की रिहाई पर ढोल नगाड़ों से स्वागत, कंधों पर बैठाकर घुमाया
कांग्रेस नेता और दो अन्य की रिहाई पर शहर में ढोल-नगाड़ों से उनका स्वागत जुलूस निकाला गया.
Published : January 4, 2026 at 10:59 PM IST
उदयपुर: जिले में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार और उसे पकाकर खाने के मामले में जमानत पर रिहा हुए आरोपी कांग्रेस नेता का ढोल-नगाड़ों से स्वागत किया गया. कार्यकर्ताओं ने आरोपी नेता को फूल-मालाओं से लाद दिया और जुलूस निकाला गया.
खेरवाड़ा एडीजे कोर्ट ने कांग्रेस नेता रूपलाल मीणा (45) सहित तीन आरोपियों को जमानत दी. करीब 10 दिन जेल में बिताने के बाद शनिवार जैसे ही तीनों जेल से बाहर आए, पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल-मालाओं से लाद दिया. इसके बाद सीधे ऋषभदेव क्षेत्र के राम मंदिर पहुंचकर दर्शन किए. देर शाम शहर में ढोल-नगाड़ों के साथ उनका जुलूस निकाला गया, जिसमें स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारी और समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए. जुलूस के दौरान रूपलाल को कंधों पर बैठाकर घुमाया गया, जिससे पूरे इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बन गया.
पढ़ें: Peacock Hunting : नॉनवेज पार्टी की थी तैयारी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और हिस्ट्रीशीटर समेत तीन गिरफ्तार
मामले में विधायक दयाराम परमार ने कहा कि इन पर अभी अपराध साबित नहीं हुआ है. मामला कोर्ट में विचाराधीन है. जेल से छूटकर आने पर स्वागत किया जाना कहां गलत है? ऐसे स्वागत अन्य जगह भी होते रहे है. इस स्वागत समारोह में पूर्व शिक्षा मंत्री एवं खेरवाड़ा विधायक दयाराम परमार सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे. यह पूरा मामला 21 दिसंबर का है, जब पुलिस को सूचना मिली कि ऋषभदेव क्षेत्र के बीलख गांव में एक खेत पर मोर को मारकर पकाने की तैयारी की जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां खेत में बने कमरे में नॉनवेज पार्टी की तैयारी चल रही थी. मौके से कांग्रेस नेता रूपलाल मीणा, हिस्ट्रीशीटर अर्जुन मीणा (55) और उसका साथी राकेश मीणा (38) को गिरफ्तार किया गया. अर्जुन मीणा पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. तीनों को पहले रिमांड पर लिया गया और बाद में जेल भेज दिया गया था.