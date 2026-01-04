ETV Bharat / state

राष्ट्रीय पक्षी के शिकार के आरोपी कांग्रेस नेता की रिहाई पर ढोल नगाड़ों से स्वागत, कंधों पर बैठाकर घुमाया

आरोपी नेता व अन्य का किया स्वागत ( Source - Social Media )

उदयपुर: जिले में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार और उसे पकाकर खाने के मामले में जमानत पर ​रिहा हुए आरोपी कांग्रेस नेता का ढोल-नगाड़ों से स्वागत किया गया. कार्यकर्ताओं ने आरोपी नेता को फूल-मालाओं से लाद दिया और जुलूस निकाला गया. खेरवाड़ा एडीजे कोर्ट ने कांग्रेस नेता रूपलाल मीणा (45) सहित तीन आरोपियों को जमानत दी. करीब 10 दिन जेल में बिताने के बाद शनिवार जैसे ही तीनों जेल से बाहर आए, पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल-मालाओं से लाद दिया. इसके बाद सीधे ऋषभदेव क्षेत्र के राम मंदिर पहुंचकर दर्शन किए. देर शाम शहर में ढोल-नगाड़ों के साथ उनका जुलूस निकाला गया, जिसमें स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारी और समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए. जुलूस के दौरान रूपलाल को कंधों पर बैठाकर घुमाया गया, जिससे पूरे इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बन गया.