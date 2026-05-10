कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बसई मेव पंचायत में शांतिपूर्ण मतदान जारी, डीएसपी हरदीप सिंह ने संभाली सुरक्षा की कमान
नूंह जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच विभिन्न पंचायतों में चुनाव में मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया.
Published : May 10, 2026 at 4:40 PM IST
नूंह: जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंचायत चुनाव को लेकर रविवार को शांतिपूर्ण माहौल में मतदान हो रहा है. फिरोजपुर झिरका खंड की ग्राम पंचायत बसई मेव में सरपंच पद के लिए मतदान में प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किया गया है. मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखा. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं. ग्रामीणों में चुनाव को लेकर खासा उत्साह नजर आया.
सरपंच पद के लिए मैदान में 4 उम्मीदवार: ग्राम पंचायत बसई मेव में सरपंच पद के लिए इस बार चार उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए पहले से ही पुख्ता तैयारियां कर ली थीं. मतदान केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है.
क्या बोले पुलिस अधिकारीः पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे डीएसपी हरदीप सिंह ने बताया कि बसई मेव में तीन मतदान बूथ बनाए गए हैं और तीनों बूथों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. इसके अलावा गांव के बाहर भी तीन स्थानों पर पुलिस नाके लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो सके. उन्होंने कहा कि चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और मतदाताओं में मतदान को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. डीएसपी हरदीप सिंह ने मतदाताओं से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने की अपील भी की. उन्होंने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए यहां 60 से अधिक पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है.
सरपंच के बर्खास्तगी के कारण हो रहा है चुनावः गौरतलब है कि वर्ष 2022 में हुए पंचायत चुनाव में बसई मेव से हमीदपुर खन्ना सरपंच पद पर निर्वाचित हुए थे, लेकिन बाद में अरावली पहाड़ प्रकरण में नाम सामने आने के बाद प्रशासन द्वारा उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया था. इसके बाद से यह पद रिक्त चल रहा था, जिसके चलते अब दोबारा चुनाव कराया जा रहा है. इसके अलावा पिनंगवा खंड की डुंगेजा ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच पद के लिए चुनाव हो रहा है.
मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजामः वहीं फिरोजपुर झिरका क्षेत्र की हिरवाड़ी, बावनखेड़ी, मोहम्मदबास, पोल, बाईखेड़ा और रनियाली सहित कई पंचायतों में पंच पद के लिए मतदान कराया जा रहा है. इनमें कई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और महिला पंच पदों के लिए भी चुनाव प्रक्रिया जारी है. प्रशासन का कहना है कि सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.