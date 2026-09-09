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Nikay Chunav 2026 : भरतपुर संभाग में लोकतंत्र का उत्सव, कहीं 90% पार तो कहीं 65% पर थमा मतदान, प्रत्याशियों का भाग्य EVM में बंद

करौली में खटिया पर बैठा बुजुर्ग को मतदान कराने ले जाते लोग ( ETV Bharat Karauli )