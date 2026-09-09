Nikay Chunav 2026 : भरतपुर संभाग में लोकतंत्र का उत्सव, कहीं 90% पार तो कहीं 65% पर थमा मतदान, प्रत्याशियों का भाग्य EVM में बंद
संभाग के पांचों जिलों में शांतिपूर्ण मतदान. अब 14 सितंबर को मतगणना पर टिकी सभी की नजरें.
Published : September 9, 2026 at 8:16 PM IST
भरतपुर : राजस्थान में भरतपुर संभाग के पांच जिलों में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया. सुबह से शाम तक मतदान केंद्रों पर कतारें लगी रहीं. कई निकायों में मतदान प्रतिशत 90 फीसदी के पार पहुंच गया, जबकि कुछ क्षेत्रों में मतदान अपेक्षाकृत कम रहा. शाम 6 बजे मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया. संभाग के पांच जिलों में मतदान के दौरान युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों सहित विभिन्न वर्गों के मतदाताओं में उत्साह नजर आया. कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही कतारें लगी रहीं. अब 14 सितंबर को मतगणना पर सभी की नजरें टिकी हैं.
भरतपुर जिले में 74.58% मतदान: राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, भरतपुर जिले में भरतपुर नगर निगम, रूपवास और भुसावर नगर पालिकाओं में मतदान शांतिपूर्ण रहा. शाम 6 बजे तक भरतपुर निगम में 73.13, रूपवास में 88.66 और भुसावर में 84.11 प्रतिशत मतदान हुआ. जिले की तीनों निकायों का औसत मतदान 74.58 प्रतिशत रहा. भरतपुर निगम के 65 वार्डों में 2 लाख 11 हजार 359 मतदाता पंजीकृत थे. इनमें 1 लाख 54 हजार 557 ने मतदान किया. रूपवास में 11,893 में से 10,544 और भुसावर में 14,800 में से 12,449 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया.
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यूं बढ़ा मतदान का सिलसिला: भरतपुर निगम में सुबह 10 बजे तक 20.74, दोपहर 1 बजे तक 44.33, 3 बजे तक 58.19, और शाम 6 बजे तक 73.13 प्रतिशत मतदान हुआ. रूपवास में मतदान प्रतिशत क्रमश: 34.34, 68.11, 80.63 और 88.66 प्रतिशत रहा. भुसावर में 20.68, 46.61, 63.91 और 84.11 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.
फर्जी मतदान का आरोप: भरतपुर शहर में वार्ड नंबर 36 के एक मतदान केंद्र पर फर्जी मतदान का आरोप भी सामने आया. शकुन्तला नामक महिला जब मतदान करने पहुंचीं तो उन्हें बताया गया कि उनके नाम से पहले ही वोट डाला जा चुका है. मामले ने मतदान प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए.
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सवाई माधोपुर में 90.32% मतदान: आंकड़ों के अनुसार, सवाई माधोपुर में 65.27, बोनली में 79.51 प्रतिशत और खण्डार में 85.09 प्रतिशत मतदान हुआ. जिले का औसत मतदान 68.71 प्रतिशत रहा.
डीग में 90.32% पहुंचा मतदान, पहाड़ी सबसे आगे: डीग जिले में शाम 6 बजे तक पहाड़ी में सर्वाधिक 90.32, सीकरी में 89 और कामां में 83.01 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें देखने को मिलीं. शांतिपूर्ण मतदान हुआ.
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करौली में 75.36% मतदान: करौली जिले में करौली नगर परिषद, मंडरायल और सपोटरा निकायों में मतदान शांतिपूर्ण हुआ. शाम 6 बजे तक जिले में 75.36 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. करौली परिषद में 60,614 मतदाताओं में से 45,012 ने मतदान किया. मतदान प्रतिशत 74.24 रहा. मंडरायल में 6,214 मतदाताओं में से 4,754 ने वोट डाला और मतदान प्रतिशत 76.50 रहा. सपोटरा में 11,595 मतदाताओं में से 9,330 ने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान प्रतिशत 80.47 रहा. जिले में मतदान के दौरान अफवाहों का दौर भी चला.
हालांकि, पुलिस और प्रशासन ने इनका खंडन किया.जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताया. वहीं, कांग्रेस एवं भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू की.
धौलपुर में सैपऊ सबसे आगे, 90.77% मतदान: धौलपुर जिले में एक नगर परिषद और तीन पालिकाओं में मतदान हुआ. शाम 6 बजे तक नगर परिषद धौलपुर में 74.46, मनियां में 85.13, राजाखेड़ा में 81.28 और सैपऊ में सर्वाधिक 90.77 प्रतिशत मतदान हुआ. जिले में प्रथम चरण में कुल 135 वार्डों के लिए 176 मतदान केंद्र बनाए गए थे.
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