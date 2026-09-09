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अजमेर संभाग के पांच जिलों के 25 निकायों में वोटर्स में दिखा उत्साह...केकड़ी-पीसांगन में रात तक वोटिंग

अजमेर में एक मतदान केंद्र पर कतार ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: नगर निकाय चुनाव 2026 के प्रथम चरण में बुधवार को अजमेर संभाग के पांच जिलों के 25 निकायों में शांतिपूर्ण वोटिंग हुई. संभाग के अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक एवं डीडवाना-कुचामन जिले के निकायों में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ. कुछ जगहों को छोड़कर अधिकांश स्थानों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा.

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, अजमेर जिले में 6 निकायों में मतदान शांतिपूर्ण रहा. केकड़ी और पीसांगन के कई केंद्रों में मतदान अवधि खत्म होने के बाद भी मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रहीं. शाम छह बजे से पहले केंद्रों में पहुंचे वोटर्स रात तक वोटिंग करते रहे. सभी 6 निकाय क्षेत्र में मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया. ईवीएम को सुरक्षित और निर्धारित स्थानों पर ले जाने का कार्य शुरू हो चुका.

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अजमेर जिले में मतदान प्रतिशत

टांटोटी नगर पालिका : 20 वार्ड में 56 प्रत्याशी. कुल मतदाता 5 हजार 852. वोटिंग प्रतिशत 75.24

केकड़ी नगर पालिका : 40 वार्डों में 99 प्रत्याशी. कुल 34 हजार 613 मतदाता. वोटिंग प्रतिशत 78.04

सावर नगर पालिका : 20 वार्ड में 53 प्रत्याशी. 8 हजार 833 मतदाता. वोटिंग प्रतिशत 80.87

सरवाड़ नगर पालिका: 25 वार्ड में 53 प्रत्याशी. 15 हजार 783 मतदाता. वोटिंग प्रतिशत 86.19

पीसांगन नगर पालिका : 25 वार्ड में 131 प्रत्याशी. कुल 14 हजार 58 मतदाता.

नसीराबाद नगर पालिका: 20 वार्ड में सबसे कम 6 हजार 834 मतदाता. वोटिंग प्रतिशत 89.22

कुचामन-डीडवाना जिले में मतदान प्रतिशत