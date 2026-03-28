गढ़वा में शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया जुलूस, रामनवमी से पहले हुई थी दो पक्षों के बीच विवाद
गढ़वा में राम नवमी का त्योहार शांति से मनाया गया. पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.
Published : March 28, 2026 at 11:51 AM IST
गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले के रमकांडा में शांतिपूर्वक रामनवमी जुलुस निकाला गया. जुलूस में पूर्व मंत्री मिथलेश ठाकुर भी शामिल हुए. बिचला टोला में हिन्दू-मुस्लिम समुदाय में पिछले दो दिनों से चल रहा था विवाद रामनवमी के दिन माहौल शांत रहा. लोग अपने-अपने घरों के अंदर थे. पूरे इलाके को ड्रोन से नजर रखी जा रही थी.
शुक्रवार को भी रमकंडा के बिचला टोला स्थित मुस्लिम बहुल इलाके में भारी पुलिस की तैनाती की गई थी. इधर, रामभक्त जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे थे, वहीं पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही थी. स्थानीय लोगों का मानना है कि हिन्दू के पर्व में सिर्फ ये परेशानी होती है, लेकिन मुस्लिम के पर्व में हमलोग भाईचारगी दिखानी पड़ती है. आरएसएस के जिला संयोजक ने कहा कि यह देश सविंधान से चलेगा न की सरिया से. धार्मिक स्वतंत्रता सब को मिला हुआ है फिर उन्होंने जुलूस को क्यों रोका.
वहीं, घटना के बाद स्थानीय भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी एवं पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी घटना स्थल का दौरा किया. भाजपा विधायक ने कहा कि ये सरकार की लापरवाही है. तुष्टिकरण की राजनीती की जा रही है. उनका ईद, मुहर्रम, बाकी पर्व भाईचारे के साथ मनाया. रामकांडा की घटना छः डिसमिल में बने चबूतरे पर झंडा गाड़ने से शुरू हुआ. यह पुस्तैनी रास्ता है, जिसे रोका जा रहा है. वहीं, पूर्व मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा कि विपक्षी लोग इसमें भी राजनीती कर रहे हैं, जो कि गलत है. पर्व को आपसी सौहार्द के साथ मनाना चाहिए. पूर्व में रामकांडा में हिन्दू भाई या मुस्लिम भाई सभी को आपस में मिलकर त्यौहार मनाते आ रहे हैं.
घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस की कड़ी निगरानी रही. एसडीपीओ, एसडीएम सहित सैंकड़ों की संख्या में लोग सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद दिखे. एसडीएम ने कहा कि कल एक घटना घटी थी, जिसके बाद हिन्दू-मुस्लिम में विवाद हो गया था. वहीं, एसडीपीओ ने कहा कि माहौल शांतिपूर्ण रहा. दोनों पक्ष से बातचीत कर जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराई गई.
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