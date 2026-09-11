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सहारनपुर : जुमे की नमाज से पहले भारी सुरक्षा बल तैनात, पुलिस की चप्पे-चप्पे पर नजर, यह अपील की

दरअसल, शहर में जुमे की नमाज से पहले जामा मस्जिद और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है. आरआरएफ और पीएसी के जवानों को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है. पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत की. पुलिस-प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा करें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें.

सहारनपुर: कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद प्रकरण के बाद, शुक्रवार को जुमे की नमाज के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं. शहर का माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की जा रही है. संवेदनशील इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी है, लेकिन सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

एसपी सिटी व्योम बिंदल का कहना है कि पुलिस का उद्देश्य किसी तरह का तनाव पैदा करना नहीं, बल्कि शहर में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखना है. सुरक्षा के लिहाज से जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है. पुलिसकर्मियों ने प्रमुख स्थानों और आसपास की छतों पर भी नजर रखी है. इंटेलिजेंस टीमों को भी सक्रिय रखा गया, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या संदिग्ध गतिविधि की तत्काल जानकारी मिल सके.

भारी सुरक्षा बल तैनात (Photo Credit; ETV Bharat)

पुलिस-प्रशासन ने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत करके शहर में भाईचारा बनाए रखने और लोगों को शांति का संदेश देने की अपील की है. इधर सोशल मीडिया पर भी पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि किसी पोस्ट, वीडियो या संदेश को शेयर न करें. साथ ही भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है.

शांतिपूर्ण माहौल में अदा हुई जुमे की नमाज

डीआईजी अभिषेक सिंह ने बताया कि प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि मस्जिद प्रकरण के बाद जुमे की नमाज के दौरान किसी तरह का विरोध या तनाव पैदा न हो. इसके लिए पुलिस ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी. इंटेलिजेंस टीमों को सक्रिय किया गया था और सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी गई थी, लेकिन नमाज के समय माहौल पूरी तरह शांत रहा. लोगों ने नमाज अदा की, उसके बाद अपने-अपने काम के लिए रवाना हो गए. न तो कोई विरोध प्रदर्शन हुआ, न ही किसी तरह की अप्रिय घटना सामने आई.

पुलिस अधिकारियों ने लोगों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखना केवल पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी भ्रामक सूचना को आगे प्रसारित न करें.

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