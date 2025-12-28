ETV Bharat / state

चौमू में विवाद के बाद बहाल हुई शांति, इंटरनेट सेवा शुरू, पथराव मामले में 34 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जयपुर के चौमू में धार्मिक स्थल के पास पत्थर हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद पथराव हुआ था.

चौमू में तैनात पुलिस जाब्ता.
चौमू में तैनात पुलिस जाब्ता (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 28, 2025 at 12:41 PM IST

2 Min Read
जयपुर: जिले के चौमू में शुक्रवार को हुए विवाद के बाद अब शांति बहाल हो गई है. शहर में रविवार से इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है. पुलिस पर पथराव के मामले में 34 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पथराव में शामिल युवकों को गिरफ्तार भी किया गया है. फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है. एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता तैनात है और अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा का कहना है कि शांति व्यवस्था कायम होने के बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है. हालांकि, पुलिस जाब्ता तैनात है और मॉनिटरिंग हो रही है. यह पूरा मामला चौमू में बस स्टैंड पर एक धार्मिक स्थल के पास से पत्थर हटाने को लेकर हुआ विवाद है. शुक्रवार तड़के उपद्रवियों ने पथराव कर दिया. पत्थरबाजी में 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर हालात पर काबू पाया.

पुलिस की सख्त कार्रवाई: पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की है, अब तक 34 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि कई युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है. विवाद बढ़ने के बाद चौमू में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी.

शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है. फिलहाल हालात शांतिपूर्ण हैं. एहतियात के तौर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है. डीसीपी ने बताया कि वे खुद चौमू में कैंप कर रहे हैं. इसके अलावा तीन एएसपी, सात एसीपी, दस थानाधिकारी मौके पर तैनात हैं. एसटीएफ की टुकड़ी के अलावा पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है.

