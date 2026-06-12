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भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली पहुंचा स्वान आलोका; विश्व शांति का संदेश लेकर चल रही यात्रा

अमेरिकन बौद्ध भिक्षु ने विश्व शांति के लिए अमेरिका में लगभग 3700 किलोमीटर की पदयात्रा की है.

भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली पहुंचा स्वान आलोका.
भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली पहुंचा स्वान आलोका. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 11:08 AM IST

3 Min Read
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वाराणसी: भगवान बुद्ध की पवित्र भूमि सारनाथ पर शांति का पैगाम लेकर विश्व भ्रमण पर निकला देसी स्वान आलोका वाराणसी पहुंचा है. विश्व में शांति की अलख जगाने निकले वियतनामी भिक्षु पन्नाकारा बुधवार को भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ पहुंचे.

धर्म शिक्षण केंद्र पहुंचकर बौद्ध भिक्षुओं ने उनका परंपरागत तरीके से स्वागत किया. सबसे बड़ी बात यह है कि इस मौके पर इस यात्रा में उनका सहयात्री देसी स्वान आलोका भी मौजूद है. सारनाथ में लोगों के बीच यह स्वान चर्चा का विषय बना हुआ है.

सारनाथ के धर्म शिक्षण केंद्र के प्रभारी भिक्षु चंदिमा ने बताया कि बौद्ध भिक्षु पन्नाकारा थाईलैंड से नई दिल्ली होते हुए सारनाथ पहुंचे हैं. वह सारनाथ धाम शिक्षण केंद्र पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया. उनके साथ भारतीय देसी नस्ल का 108 आलोक भी मौजूद है.

विश्व शांति का संदेश लेकर चल रही यात्रा. (Video Credit: ETV Bharat)

मूलगंध कुटी मंदिर में बिहार अधिपति भिक्षु और सुमित्रानंदन थेरो ने बताया कि भिक्षु पन्नाकारा ने सुबह 8:00 बजे मूलगंज कुटी बौद्ध मंदिर में धाम पाठ भी किया हैं. इसमें लगभग एक दर्जन बौद्ध भिक्षु शामिल हुए हैं. वियतनाम मूल के अमेरिकन बौद्ध भिक्षु ने विश्व शांति के लिए अमेरिका में लगभग 108 दिन में टेक्सास से वाशिंगटन तक 3700 किलोमीटर की पदयात्रा की है.

अलोका कोलकाता में रेस्क्यू किया गया एक भारतीय नस्ल का स्वान है. वह बौद्ध भिक्षुओं के साथ अंतर महाद्वीपीय शांति यात्रा का हिस्सा रहा है. अमेरिका में 2300 मील लंबी पीस वॉक के दौरान वह इंटरनेट पर छाया रहा. हाल ही में वह भारत लौटकर आया और नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में उसका सम्मान भी किया गया है.

पूर्व महानिदेशक इंटरनेशनल बौद्ध कंफेडरेशन अभिजीत हलदर ने आलोका को सम्मानित किया. सम्मान में उसे नया कोर्ट, खिलौने और क्यो स्टिक भेंट की गई है. अलोका की यात्रा शांति करुणा और पशु कल्याण का संदेश देती है. 4 साल के इस देसी नस्ल के कुत्ते को कोलकाता हवाई अड्डे के पास भटकते हुए बौद्ध भिक्षुओं ने गोद ले लिया था. 2022 में बौद्ध भिक्षु पन्नाकारा के नेतृत्व में भारत और नेपाल की 3400 किलोमीटर की लंबी यात्रा की जा रही थी.

कोलकाता से बोधगया तक 112 दिनों की यात्रा के 6 दिन बाद एक आवारा कुत्ता भी जुलूस में शामिल हो गया. उस वक्त कई स्थानीय कुत्ते भिक्षुओं के पीछे-पीछे थोड़ी दूर तक चलते रहे, लेकिन यह देसी नस्ल का कुत्ता वापस जाने को तैयार ही नहीं था और अंत तक साथ रहा.

उसकी इस दृढ़ता और वफादारी को देखकर बौद्ध भिक्षु ने कानूनी रूप से इसे गोद ले लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका भी ले गए. तब से आलोका का शांत स्वभाव और उसका व्यवहार इंटरनेट सेंसेशन बना हुआ है. अमेरिकी राज्यों में 3700 किलोमीटर की आश्चर्यजनक यात्रा के साथ ही श्रीलंका और थाईलैंड में सद्भाव का संदेश भी अलोका फैला चुका है.

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