इस दुर्गम पंचायत में मटर की खेती से किसान हो रहे मालामाल, घर बैठे मिल रहे इतने दाम
इस पंचायत में सालाना करीब 30 लाख रुपये की मटर का उत्पादन. कृषि विभाग की मदद और किसानों की मेहनत से बढ़ रही आमदनी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 12:03 PM IST
रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की रामपुर बुशहर तहसील की दुर्गम ग्राम पंचायत काशापाठ में मटर की खेती किसानों की आर्थिकी को मजबूती दे रही है. समुद्र तल से करीब लगभग 8 से 9 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र में अनुकूल जलवायु और किसानों की मेहनत से मटर का उत्पादन किया जा रहा है. मौजूदा सीजन में किसानों को घर-द्वार पर ही मटर के 85 रुपये प्रति किलो तक दाम मिल रहे हैं. इससे किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है और नकदी फसल के रूप में मटर की खेती के प्रति उनका रुझान बढ़ रहा है.
सालाना 30 लाख रुपये की मटर का कारोबार
काशापाठ पंचायत की पूर्व प्रधान पुष्पा सनाटू कहती हैं, "पंचायत में हर साल लगभग 30 लाख रुपये की मटर का उत्पादन होता है. दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यहां के किसान मेहनत से फसल तैयार कर अपनी आजीविका चला रहे हैं. मटर की खेती ग्रामीण परिवारों की आय का एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरी है. किसानों को स्थानीय स्तर पर ही अच्छे दाम मिलने से अपनी उपज बेचने के लिए दूर-दराज की मंडियों तक जाने की जरूरत कम हो रही है. इससे परिवहन पर होने वाला खर्च बचता है और किसानों का समय भी बचता है. घर के नजदीक ही फसल की बिक्री होने से किसानों को काफी सुविधा मिल रही है."
कृषि विभाग की मदद से मिल रहा प्रोत्साहन
कृषि विकास अधिकारी रामपुर पीरू राम ने बताया कि, "कृषि विभाग किसानों को मटर के बीज की खरीद पर अनुदान उपलब्ध करवा रहा है. इससे किसानों को खेती की शुरुआती लागत कम करने में मदद मिलती है. बीज के साथ खाद, सिंचाई और मजदूरी पर होने वाला खर्च भी खेती की कुल लागत को प्रभावित करता है. ऐसे में सरकारी सहायता किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रही है."
मटर की खेती से किसानों को लाभ
- मटर की खेती में कम लागत और मुनाफा अधिक
- अगेती खेती का फायदा, सर्दियों में मिलते हैं अच्छे दाम
- मटर की उन्नत किस्में महज 45 से 60 दिनों में तुड़ाई के लिए तैयार (सितंबर से अक्टूबर)
- अक्टूबर अंत या नवंबर की शुरू में मटर लगाने पर 75 से 90 दिनों में फसल तैयार
- पछेती बुवाई नवंबर या उसके बाद खेती करने पर 90 से 100 दिन में फसल तुड़ाई के लिए तैयार
सभी ग्रामीण करते हैं मटर की खेती
काशापाठ पंचायत में मटर की खेती किसानों की आर्थिकी का प्रमुख साधन बनी हुई है. गोकुल राम चौहान ने बताया कि, "पंचायत के सभी किसान खेतीबाड़ी करते हैं और कृषि उनकी आजीविका का मुख्य आधार है. क्षेत्र की अनुकूल जलवायु और किसानों की मेहनत से मटर का अच्छा उत्पादन हो रहा है. मौजूदा सीजन में किसानों को घर-द्वार पर ही मटर के 85 रुपये प्रति किलो तक दाम मिल रहे हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है."
दुर्गम क्षेत्र में खेती से संवर रही आर्थिकी
काशापाठ के किसानों ने साबित किया है कि सही फसल का चयन, अनुकूल मौसम और मेहनत से दुर्गम क्षेत्रों में भी व्यावसायिक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है. मटर की अच्छी कीमत मिलने से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है. यदि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज, तकनीकी मार्गदर्शन और विपणन की सुविधाएं मिलती रहें, तो क्षेत्र में मटर उत्पादन को और बढ़ावा मिल सकता है.
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