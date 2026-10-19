ETV Bharat / state

इस दुर्गम पंचायत में मटर की खेती से किसान हो रहे मालामाल, घर बैठे मिल रहे इतने दाम

रामपुर के दुर्गम इलाके में मटर की खेती ( ETV Bharat )

रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की रामपुर बुशहर तहसील की दुर्गम ग्राम पंचायत काशापाठ में मटर की खेती किसानों की आर्थिकी को मजबूती दे रही है. समुद्र तल से करीब लगभग 8 से 9 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र में अनुकूल जलवायु और किसानों की मेहनत से मटर का उत्पादन किया जा रहा है. मौजूदा सीजन में किसानों को घर-द्वार पर ही मटर के 85 रुपये प्रति किलो तक दाम मिल रहे हैं. इससे किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है और नकदी फसल के रूप में मटर की खेती के प्रति उनका रुझान बढ़ रहा है.

सालाना 30 लाख रुपये की मटर का कारोबार काशापाठ पंचायत की पूर्व प्रधान पुष्पा सनाटू कहती हैं, "पंचायत में हर साल लगभग 30 लाख रुपये की मटर का उत्पादन होता है. दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यहां के किसान मेहनत से फसल तैयार कर अपनी आजीविका चला रहे हैं. मटर की खेती ग्रामीण परिवारों की आय का एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरी है. किसानों को स्थानीय स्तर पर ही अच्छे दाम मिलने से अपनी उपज बेचने के लिए दूर-दराज की मंडियों तक जाने की जरूरत कम हो रही है. इससे परिवहन पर होने वाला खर्च बचता है और किसानों का समय भी बचता है. घर के नजदीक ही फसल की बिक्री होने से किसानों को काफी सुविधा मिल रही है."