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बिहार में राशन दुकान की आड़ में शराब तस्करी का भंडाफोड़, PDS गोदाम और कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त

मुजफ्फरपुर में PDS दुकान और कंटेनर से भारी विदेशी शराब जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार, नेटवर्क की जांच शुरू. पढ़ें विवेक कुमार की रिपोर्ट

PDS SHOP LIQUOR RAID MUZAFFARPUR
मुजफ्फरपुर में कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 20, 2026 at 8:56 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकान की आड़ में चल रही शराब तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने सकरा थाना क्षेत्र के बाघनगरी पंचायत के गोपालपुर में छापेमारी की.

PDS दुकानदार के घर में बने गोदाम से बरामदगी: इस दौरान PDS दुकानदार के घर में बने गोदाम से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई. कार्रवाई के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.उत्पाद विभाग की टीम ने PDS दुकानदार अनीता देवी के घर में बने दो कमरों की तलाशी ली. तलाशी के दौरान दोनों कमरों में छिपाकर रखी गई विदेशी शराब बरामद हुई.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

मौके से एक शख्स गिरफ्तार: प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह शराब एक कंटेनर से उतारी गई खेप का हिस्सा थी. मिली जानकारी के मुताबिक मौके से रविकर कुमार नाम को गिरफ्तार किया गया है. उत्पाद विभाग के अनुसार, रविकर कुमार शराब तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है.

बंगाल नंबर का कंटेनर जब्त: उत्पाद विभाग की टीम ने मनियारी थाना क्षेत्र में काजीइंडा टोल टैक्स के पास बंगाल नंबर के एक कंटेनर को भी जब्त किया. वहीं पुलिस द्वारा कंटेनर की तलाशी लेने पर उसमें लदी विदेशी शराब की खेप बरामद हुई. इस मामले में कंटेनर चालक समोल गिरी को गिरफ्तार किया गया है. वह पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है.

अधिकारी का बयान: जिला उत्पाद थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई. जांच के दौरान सामने आया कि कंटेनर से शराब की खेप उतारकर PDS दुकानदार के घर में बने गोदाम में छिपाकर रखी गई थी. मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है.

"गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई. जांच के दौरान सामने आया कि कंटेनर से शराब की खेप उतारकर PDS दुकानदार के घर में बने गोदाम में छिपाकर रखी गई थी. मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है."- प्रकाश कुमार, जिला उत्पाद थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर

हर पहलू की जांच: फिलहाल उत्पाद विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि शराब की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां खपाने की तैयारी थी. साथ ही इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है. विभाग के मुताबिक मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है.

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