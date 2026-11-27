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कटनी से निकला 4.42 करोड़ का सरकारी चावल रास्ते से गायब, 4 पर FIR, उच्चस्तरीय जांच के आदेश

4.42 करोड़ का सरकारी चावल घोटाला ( Getty image )

कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी से भेजे गए 4.42 करोड़ रुपये के फोर्टिफाइड चावल से लदे 31 ट्रक गायब होने का मामला सामने आया है. कटनी से तीन जिलों के लिए खाद्यान्न की गाड़िया निकलीं और रास्ते से गायब हो गईं. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों तक पहुंचने वाला यह अनाज 31 ट्रकों में लोड कर रवाना किया गया था, लेकिन इनमें से महज एक ट्रक ही अपने गंतव्य तक पहुंचा.

हैरानी की बात यह है कि 31 ट्रकों की डिलीवरी दिखाने के लिए कंप्यूटर से फर्जी पावतियां तक तैयार कर ली गईं. जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद परिवहन फर्म भाग्य लक्ष्मी रोड लाइंस के चार साझेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. वहीं, अब खाद्य मंत्री ने भी मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं.

एडिशनल एसपी कटनी, कमल मौर्य (ETV Bharat) वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सरकारी खाद्यान्न परिवहन से जुड़ा है मामला पूरा मामला वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सरकारी खाद्यान्न परिवहन से जुड़ा है. मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के कटनी केंद्र से इंदौर, हरदा और नीमच के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गोदामों के लिए 32 ट्रकों में फोर्टिफाइड चावल भेजा गया था. इन ट्रकों में कुल 21 हजार 765 बोरियां यानी 10 हजार 797 क्विंटल से अधिक चावल लोड था, जिसकी कीमत 4 करोड़ 42 लाख 71 हजार 718 रुपये बताई गई है. मध्य प्रदेश के चावल घोटाले को FCI ने कहा बेबुनियाद, 1160 करोड़ नहीं 5.63 लाख में उलझा मामला लेकिन जब संबंधित जिलों में खाद्यान्न की वास्तविक स्थिति का सत्यापन कराया गया, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. हरदा के 14, नीमच के 10 और इंदौर के 7 ट्रक निर्धारित गोदामों तक पहुंचे ही नहीं. यानी कुल 31 ट्रकों में भरा सरकारी चावल गायब मिला. घोटाले का खुलासा होने के बाद जब परिवहन फर्म से जवाब मांगा गया, तो फर्म के साझेदारों ने सभी ट्रकों की डिलीवरी होने का दावा करते हुए पावतियां पेश कर दीं. लेकिन कागजों पर दिखाई गई इस डिलीवरी की जब हकीकत जांची गई, तो पूरा खेल सामने आ गया. हरदा, नीमच और इंदौर के अधिकारियों से पावतियों का भौतिक सत्यापन कराया गया, जिसमें वे फर्जी पाई गईं. फर्जी पावतियां पर गोदाम प्रभारियों के हस्ताक्षर और सील कंप्यूटर के जरिए पेस्ट किए गए