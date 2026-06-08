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PDS चावल अगर खाने लायक नहीं तो एक्शन ले सरकार, जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: संगीता सिन्हा

बालोद: कांग्रेस की तेज तर्रार महिला विधायक संगीता सिन्हा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम को लेकर सवाल खड़े किए हैं. बालोद विधायक का कहना है कि पीडीएस के तहत इन दिनों जो चावल बांटा जा रहा है उसकी गुणवत्ता काफी खराब है. बघमरा में आयोजित सुशासन चौपाल में मंच से बोलते हुए संगीता सिन्हा ने जिला प्रशासन से जवाब मांगा है. विधायक ने कहा कि जब चावल खाने योग्य नहीं है तो ऐसे में गरीबों के बीच ये चावल क्यों बांटा जा रहा है.





PDS चावल की गुणवत्ता को लेकर विधायक ने उठाए सवाल

विधायक संगीता सिन्हा ने आरोप लगाया कि सरकारी राशन दुकानों (सोसायटियों) में मिल रहा चावल इंसानों के खाने योग्य नहीं है. इसके बावजूद लोगों को वितरित किया जा रहा है. विधायक ने कहा कि जो चावल दिया जा रहा है, वो घटिया किस्म का है और उससे बदबू भी आ रही है. विधायक ने कहा कि ग्रामीण इस बात को लेकर लगातार उनसे शिकायत कर रहे हैं. विधायक ने कहा कि अगर लोग ये घटिया चावल खाएंगे तो वो बीमार हो सकते हैं.