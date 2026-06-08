ETV Bharat / state

PDS चावल अगर खाने लायक नहीं तो एक्शन ले सरकार, जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: संगीता सिन्हा

बालोद से कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा का आरोप है कि सोसायटियों से जो चावल मिल रहा है, उसकी क्वालिटी निम्न स्तर की है.

PDS RICE IS NOT FIT FOR CONSUMPTION
बालोद विधायक संगीता सिन्हा का बयान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 8, 2026 at 3:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: कांग्रेस की तेज तर्रार महिला विधायक संगीता सिन्हा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम को लेकर सवाल खड़े किए हैं. बालोद विधायक का कहना है कि पीडीएस के तहत इन दिनों जो चावल बांटा जा रहा है उसकी गुणवत्ता काफी खराब है. बघमरा में आयोजित सुशासन चौपाल में मंच से बोलते हुए संगीता सिन्हा ने जिला प्रशासन से जवाब मांगा है. विधायक ने कहा कि जब चावल खाने योग्य नहीं है तो ऐसे में गरीबों के बीच ये चावल क्यों बांटा जा रहा है.


PDS चावल की गुणवत्ता को लेकर विधायक ने उठाए सवाल

विधायक संगीता सिन्हा ने आरोप लगाया कि सरकारी राशन दुकानों (सोसायटियों) में मिल रहा चावल इंसानों के खाने योग्य नहीं है. इसके बावजूद लोगों को वितरित किया जा रहा है. विधायक ने कहा कि जो चावल दिया जा रहा है, वो घटिया किस्म का है और उससे बदबू भी आ रही है. विधायक ने कहा कि ग्रामीण इस बात को लेकर लगातार उनसे शिकायत कर रहे हैं. विधायक ने कहा कि अगर लोग ये घटिया चावल खाएंगे तो वो बीमार हो सकते हैं.

बालोद विधायक संगीता सिन्हा का बयान (ETV Bharat)


छत्तीसगढ़ की PDS प्रणाली को देश में मॉडल माना जाता है, लेकिन बालोद जिले में गरीबों को जो चावल बांटा जा रहा है, वह पूरी तरह अखाद्य है. जनता की सेहत के साथ यह खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: संगीता सिन्हा, विधायक, बालोद

अधिकारियों और राइस मिलों के पक्ष का इंतजार

विधायक का कहना है कि जब घटिया चावल को लेकर उन्होने अधिकारियों से शिकायत की तो उनका कहना था कि राइस मिलों से ही इस तरह का चावल उनके पास पहुंच रहा है. विधायक के आरोपों पर अधिकारियों का कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. राइस मिल वालों की ओर से भी इस मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है.

छत्तीसगढ़ पीडीएस सिस्टम

छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) देश में सबसे बेहतरीन और पारदर्शी मॉडलों में से एक मानी जाती है. कंप्यूटर आधारित आपूर्ति श्रृंखलाऔर GPS-आधारित ट्रकों से राशन की दुकानों तक अनाज की डिलीवरी की जाती है.


फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन का सौदा, शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार

क्या खनन के लिए उजाड़े जाएंगे बालोद जिले के गांव? नवरत्न कंपनी NLCIL को मिला लाइसेंस, सर्वे के लिए मांगी गई NOC

जानलेवा 'रोमियो' पर हंगामा , कांग्रेस ने लगाए सरकार पर गंभीर आरोप, आबकारी विभाग ने दी सफाई

TAGGED:

BALOD
BALOD MLA
CONGRESS MLA SANGEETA SINHA
CHHATTISGARH PDS SYSTEM
PDS RICE IS NOT FIT FOR CONSUMPTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.