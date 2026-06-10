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डिपुओं में राशन की बोरियों में 8 किलो तक राशन कम निकलने के आरोप, डिपो संचालकों ने विभाग पर उठाए सवाल

हमीरपुर: प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत डिपुओं को भेजे जा रहे राशन में कथित कमी को लेकर डिपो संचालकों ने खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम और संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.प्रदेश डिपो संचालक समिति का आरोप है कि निगम के गोदामों से भेजी जा रही चावल, चीनी और आटे की बोरियों में निर्धारित मात्रा से 6 से 8 किलोग्राम तक राशन कम निकल रहा है.

इससे न केवल राशन कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में राशन उपलब्ध करवाने में दिक्कतें आ रही हैं, बल्कि डिपो संचालकों को भी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है. प्रदेश डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि डिपो संचालक विभाग को मांग के अनुसार राशन का परमिट भेजते हैं और उसकी पूरी राशि अग्रिम रूप से जमा करवाते हैं. इसके बावजूद खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों से प्राप्त राशन की बोरियों में निर्धारित वजन से कम राशन मिल रहा है. उनका कहना है कि सरकार ने राशन तौलकर देने और वेट चेक मेमो जारी करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में इनका पालन नहीं किया जा रहा.

'निगम के गोदामों में पुरानी मशीनों से हो रहा वजन'

अशोक कवि के अनुसार विभाग ने डिपो धारकों को इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीनें उपलब्ध करवाई हैं, जबकि निगम के कई गोदामों में आज भी पुरानी मशीनों के माध्यम से वजन किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि खाद्य तेल की 12 लीटर क्षमता वाली पेटियों में भी कई बार केवल 11 लीटर तेल ही निकलता है. इससे डिपो संचालकों को अतिरिक्त भार उठाना पड़ता है और वितरण के दौरान उन्हें उपभोक्ताओं के सवालों का भी सामना करना पड़ता है.