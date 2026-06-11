ETV Bharat / state

गोदाम से डिपो तक 'गायब' हो रहा अनाज, वजन किया तो खुली पोल

मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह पारदर्शिता और जवाबदेही के दावों पर आधारित है. सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने की बात करती रही है कि पात्र उपभोक्ताओं को उनका पूरा हक मिले, लेकिन यदि राशन डिपो तक पहुंचने से पहले ही कट्टों का वजन कम हो रहा है तो यह व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल है. डिपो संचालकों का कहना है कि जब वे सप्लाई की गई बोरियों को तौलते हैं तो कई बार वजन निर्धारित मात्रा से कम निकलता है. कुछ मामलों में 50 किलो चावल की बोरी में चार से पांच किलो तक की कमी दर्ज की गई है, जबकि 40 किलो आटे के कट्टों में भी तय वजन से कम मात्रा पाई जा रही है.

शिमला: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक सस्ता राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहे तंत्र पर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों से राशन डिपुओं के लिए भेजे जा रहे चीनी, आटा और चावल के कट्टों में वजन कम मिलने के मामलों ने डिपो संचालकों सहित उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है. हैरानी की बात यह है होल सेल गोदामों से रवाना होने वाला राशन जब डिपुओं तक पहुंच रहा है तो कई बोरियों का वजन तय मात्रा से कई किलो कम पाया जा रहा है.

शिकायत करने पर भी नहीं हुई कार्रवाई

प्रदेश डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कवि का कहना है, "राज्य नागरिक आपूर्ति निगम निगम के गोदामों से सस्ते राशन के डिपुओं पर भेजा गया राशन बोरियों में कम निकल रहा है. ऐसी स्थिति में डिपो धारकों को राशन कार्ड धारकों को राशन पूरा करना मुश्किल हो रहा है. डिपो धारकों को यह राशन खाद्य आपूर्ति विभाग परमिट के हिसाब से मुहैया करवाता है. जिसकी सारी की सारी रकम एक एक ग्राम के हिसाब से डिपो धारक निगम को एडवांस में अदा करते हैं, लेकिन निगम के गोदामों से डिपो धारकों को परमिट के हिसाब से राशन न देकर कम राशन मिल रहा है. इसके बारे में कई बार विभाग को अवगत करवाया, लेकिन खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के खिलाफ विभाग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है."

सबसे बड़ा सवाल यह है कि, आखिर गोदामों से निकलने और डिपो तक पहुंचने के बीच ऐसा क्या हो रहा है कि राशन का वजन घट रहा है. यदि गोदामों में वजन सही है तो परिवहन के दौरान निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है? और यदि वजन में कमी पहले से है तो फिर गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है. यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित होने वाला प्रत्येक किलो अनाज सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज होता है और अंततः उसका हिसाब डिपो संचालकों से ही मांगा जाता है. ऐसे में अब पूरे मामले पर गोदाम से लेकर परिवहन और डिपो स्तर तक की व्यवस्था की जांच की मांग उठ थी है. ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आखिर राशन की बोरियों से गायब हो रहा अनाज किस स्तर पर कम हो रहा है.

राशन की बोरियों में 5 KG तक राशन कम (ETV Bharat)

चीनी का वजन 48.670 KG

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन कार्ड धारकों को बाजार से सस्ते दाम पर चीनी उपलब्ध करवाई जा रही है. डिपुओं के माध्यम से प्रति व्यक्ति आधा किलो चीनी वितरित की जा रही है, लेकिन इसी चीनी की सप्लाई को लेकर अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने डिपो संचालकों की चिंता बढ़ा दी है. दरअसल, डिपो में पहुंची चीनी की एक प्लास्टिक पैकिंग वाली बोरी पर 50 किलोग्राम वजन अंकित था. जब संदेह होने पर बोरी को तौल कांटे पर रखा गया तो नतीजा हैरान करने वाला निकला. 50 किलो बताई जा रही बोरी का वास्तविक वजन महज 48 किलो 670 ग्राम पाया गया. यानी बोरी में निर्धारित मात्रा से 1 किलो 330 ग्राम चीनी कम निकली. ऐसे में एक बोरी में ही 1.330 किलो की कमी मिलने से सप्लाई व्यवस्था और पैकिंग प्रक्रिया पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

हमारी शिकायत पर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्मेंट के अधिकारी मौके पर पहुंचे. जहां उन्होंने राशन को तौला तो बोरों में वजन कम पाया, जिसके बाद उन्होंने हमसे बयान भी दर्ज किए. - अशोक कवि, डिपो संचालक, हमीरपुर

आटे का वजन 39.820 KG

राशन डिपो में पहुंचा आटे का कट्टा जब तराजू पर चढ़ा तो सस्ते राशन की इस पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो गए. कागजों में 40 किलो दर्ज आटे के कट्टे का वास्तविक वजन 39 किलो 820 ग्राम निकला. यानी हर कट्टे में 180 ग्राम की कमी. पहली नजर में यह अंतर मामूली लग सकता है, लेकिन जब यही कट्टे हर महीने प्रदेश के लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, तो यह कमी हजारों नहीं बल्कि कई टन आटे और लाखों रुपये के नुकसान में बदल सकती है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि अधिकांश कट्टों में यही स्थिति है तो इसका खामियाजा आखिर कौन भुगत रहा है. उपभोक्ता, डिपो संचालक या फिर सरकारी खजाना? अब यह मामला केवल वजन की कमी का नहीं, बल्कि पूरी आपूर्ति व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा गंभीर जांच का विषय बन गया है.

चावल का वजन 45.030 KG

सरकारी राशन व्यवस्था के जरिए प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं तक हर महीने सस्ते दरों पर चावल पहुंचाया जा रहा है. लेकिन, एक डिपो में की गई साधारण सी तौल ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. कागजों में 50 किलो दर्ज चावल का कट्टा जब तराजू पर चढ़ा तो उसका वजन महज 45 किलो 30 ग्राम निकला. यानी एक कट्टे में करीब 4 किलो 970 ग्राम चावल कम पाया गया. इस खुलासे के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि यदि यही स्थिति प्रदेशभर में भेजे जाने वाले लाखों कट्टों की है, तो आखिर इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? क्या डिपो संचालकों को हर महीने भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, या फिर कहीं आपूर्ति व्यवस्था में कोई बड़ी गड़बड़ी छिपी हुई है? एक कट्टे की तौल से शुरू हुआ यह मामला अब पूरे प्रदेश की राशन वितरण प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग तेज होने लगी है.

तत्काल प्रभाव से जांच के निर्देश

हिमाचल प्रदेश खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग का अतिरिक्त कार्यभार देख रही निदेशक रीमा कश्यप का कहना है, "मामला ध्यान में आया है. इस बारे में तुरंत प्रभाव से जांच करने के निर्देश दिए जा रहे हैं. राशन की कम पैकिंग को लेकर फील्ड से रिपोर्ट मांगी जा रही है."

ये भी पढ़ें: डिपुओं में राशन की बोरियों में 8 किलो तक राशन कम निकलने के आरोप, डिपो संचालकों ने विभाग पर उठाए सवाल

ये भी पढ़ें: हिमाचल में एक करोड़ सेब की पेटियां खा जाएगा मौसम ! महंगा मिलेगा Apple