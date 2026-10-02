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वाराणसी में पीडीए व्यापारी जिला सम्मेलन, व्यापारियों की समस्याओं पर उठी आवाज, बोले- भाजपा ने बिजनेस चौपट कर दिया

सांसद वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि भाजपा पूरे देश में छोटे दुकानदारों को खत्म करने के लिए सुनियोजित तरीके से काम कर रही है.

वाराणसी में पीडीए व्यापारी जिला सम्मेलन.
वाराणसी में पीडीए व्यापारी जिला सम्मेलन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 8:14 PM IST

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वाराणसी : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल अपने-अपने तरीके से तैयारी शुरू कर चुका है. भारतीय जनता पार्टी जहां सोशल मीडिया टीम के साथ मजबूती से चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव पीडीए गठबंधन के साथ व्यापारियों को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. जिसकी शुरुआत शुक्रवार को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से जिला स्तरीय सम्मेलन से गई.

समाजवादी पार्टी से व्यापारियों और वैश्य समाज को जोड़ने के लिए समाजवादी व्यापार सभा लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 18 में मंडलीय एवं जिला सम्मेलन का आयोजन कर रही है. वाराणसी में 2 अक्टूबर को पैग़म्बरपुर पंचक्रोशी मांग पर स्थित एक महाविद्यालय के प्रांगण में व्यापारियों, वैश्य एवं बनिया समाज के 500 प्रतिनिधियों का पीडीए व्यापारी जिला सम्मेलन हुआ.

सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी से चंदौली सांसद वीरेन्द्र सिंह व वाराणसी स्नातक खंड क्षेत्र के एमएलसी आशुतोष सिन्हा तथा विशिष्ठ अतिथि के रूप में समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल व समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉ. अजय चौरसिया थे. सांसद वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि भाजपा पूरे देश में बड़े कॉरपोरेट जगत को बढ़ाने और छोटे दुकानदारों को खत्म करने के लिए सुनियोजित तरीके से सरकार काम कर रही है.

सम्मेलन में बड़ी संख्या में व्यापारी पहुंचे थे.
सम्मेलन में बड़ी संख्या में व्यापारी पहुंचे थे. (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा, देश की जनता सब देख रही है, इसलिए व्यापारी समाज इस बार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ है. व्यापार-व्यापारी हित में हम लोग लोकसभा सदन में आवाज बुलन्द करने का कार्य करते रहेंगे. वाराणसी स्नातक खंड क्षेत्र के एमएलसी एवं सपा अधिकृत प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि सदन में मैंने हमेशा व्यापारी विरोधी व्यापार नीतियों का विरोध किया है. भाजपा छोटे दुकानदारों से लेकर लघु मध्य व्यापारियों को बर्बाद करने का काम करती है.

समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि हमारे खुदरा, फुटकर, रेहड़ी, पटरी, गुमटी, खुमचा, ठेला सहित छोटे-मध्य दुकानदारों की हालत और हालात ऑनलाइन मार्केटिंग मार्केटिंग बर्बाद हो चुकी है और ऊपर से UPI में MDR चार्ज दुकानदारों के लिए कोढ़ में खाज का काम करेगा, महंगाई बढ़ेगी और आम जनता फिर से मारी जाएगी.

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