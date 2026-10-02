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वाराणसी में पीडीए व्यापारी जिला सम्मेलन, व्यापारियों की समस्याओं पर उठी आवाज, बोले- भाजपा ने बिजनेस चौपट कर दिया

वाराणसी में पीडीए व्यापारी जिला सम्मेलन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल अपने-अपने तरीके से तैयारी शुरू कर चुका है. भारतीय जनता पार्टी जहां सोशल मीडिया टीम के साथ मजबूती से चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव पीडीए गठबंधन के साथ व्यापारियों को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. जिसकी शुरुआत शुक्रवार को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से जिला स्तरीय सम्मेलन से गई.