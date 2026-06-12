कानपुर देहात में सपा कार्यकर्ताओं ने बिना परमीशन कलेक्ट्रेट का किया घेराव, प्रशासन ने कहा-कार्रवाई होगी
कानपुर देहात में कलेक्ट्रेट गेट पर किया प्रदर्शन. बरेली में प्रेसवार्ता कर भाजपा सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 2:55 PM IST
कानपुर देहात/बरेली : समाजवादी पार्टी की कानपुर देहात इकाई के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक और किसानों के मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट मुख्यालय पहुंच कर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. जिला मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई. प्रदर्शन में इटावा लोकसभा सांसद जितेंद्र दोहरे, पूर्व मंत्री शिवकुमार बेरिया और जिलाध्यक्ष अरुण यादव सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे.
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे इटावा सांसद जितेंद्र दोहरे ने कहा कि भाजपा की सरकार में देश और प्रदेश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है. आम जनता भाजपा सरकार की नीतियों से त्रस्त है, लेकिन सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है.
जिलाध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि सरकारी नीतियों का असर कर्मचारियों पर भी पड़ रहा है. उन्होंने पुलिसकर्मियों से लोकतांत्रिक आंदोलनों के प्रति संवेदनशील रहने की अपील की. इस दौरान उन्होंने पीडीए आरक्षण, रसोई गैस की बढ़ी कीमत, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने पर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है तो सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा. वहीं सपा के प्रदर्शन के बाबत एडीएम प्रशासन ने कहा है कि प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी. ऐसे में आयोजकों को नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
बरेली शुभलेश यादव ने भाजपा पर लगाया पीडीए के शोषण का आरोप
समाजवादी पार्टी की बरेली इकाई के जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव ने मीडिया के माध्यम से भाजपा पर पीडीए समाज के लोगों के शोषण और उनके अधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया. शुभलेश यादव ने कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा. जिसके कारण हजारों योग्य अभ्यर्थी अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं. पिछले एक दशक में हुई कई प्रमुख भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था के साथ अनियमितताएं हुई हैं.
जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव ने कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती, लेखपाल भर्ती और कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती समेत विभिन्न चयन प्रक्रियाओं का उल्लेख किया. आरोप लगाया कि आरक्षित वर्गों को निर्धारित अनुपात में अवसर नहीं दिए गए. भाजपा सरकार रोजगार और युवाओं के भविष्य को लेकर किए गए वादों को पूरा करने में असफल है. प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने और परीक्षाएं निरस्त होने से युवाओं का मनोबल टूट रहा है.
सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी आरक्षण से जुड़े मुद्दों को गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले तक पहुंचाएगी. यदि पीडीए समाज के अधिकारों की अनदेखी जारी रही तो समाजवादी पार्टी व्यापक जनांदोलन शुरू करेगी. पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष करने के लिए तैयार है. इस मौके पर महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, आंवला सांसद नीरज मौर्य, पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार, सुल्तान बेग, वीरपाल सिंह यादव, विधायक अताउर रहमान, कदीर अहमद, विधायक शहजिल इस्लाम, डॉ. अनीस बेग, इंजीनियर अनीस अंसारी, राजेश अग्रवाल, दीपक शर्मा, अगम मौर्य और अशोक यादव आदि मौजूद रहे.
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