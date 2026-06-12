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कानपुर देहात में सपा कार्यकर्ताओं ने बिना परमीशन कलेक्ट्रेट का किया घेराव, प्रशासन ने कहा-कार्रवाई होगी

कानपुर देहात में कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा कार्यकर्ता. ( Photo Credit : ETV Bharat )