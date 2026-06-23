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प्रयागराज में अवैध प्लाटिंग पर चला PDA का बुलडोजर, नैनी में हटवाए कब्जे

नैनी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, छह बीघा जमीन से कब्जे हटवाए.

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प्रयागराज में अवैध प्लाटिंग पर चला PDA का बुलडोजर. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 11:21 AM IST

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प्रयागराज: प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) ने सोमवार को नैनी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6 बीघा जमीन से अवैध निर्माण हटवाए. पीडीए की टीम ओर से कब्जे के आरोपियों को सख्त चेतावनी भी दी गई है.

जोनल अधिकारी सूरज कुमार पटेल के साथ पीडीए अफसरों ने यह कार्रवाई की. पीडीए ने साफ चेतावनी दी है कि बिना ले-आउट (मानचित्र) पास कराए प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ बुल्डोजर की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

प्राधिकरण की टीम ने यह कार्रवाई जोन-04 और उपजोन-4ए के अंतर्गत आने वाले मवइया इलाके में की. कार्रवाई के तहत सबसे पहले मवइया नैनी में लगभग 4 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लाटिंग पूरी तरह ध्वस्त की गई. इसके बाद टीम ने मवइया ओमेक्स के पास करीब 2 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से की जा रही प्लाटिंग को ढहा दिया.


पीडीए के अधिकारियों ने इस अभियान के बाद सख्त निर्देश जारी किए हैं कि मानचित्र (ले-आउट प्लान) स्वीकृत कराने के बाद ही किसी भी तरह का निर्माण या विकास कार्य शुरू करें. इसके साथ ही प्राधिकरण ने आम जनता को भी सचेत किया है कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी या मेला क्षेत्र में भूखंडों (प्लॉट्स) की खरीद-बिक्री करने से बचें, अन्यथा उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

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