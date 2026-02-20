ETV Bharat / state

प्रयागराज में PDA का बुलडोजर एक्शन; अतीक अहमद के करीबियों की 15 बीघे में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

प्रयागराज : प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) का बुलडोजर एक्शन जारी है. शुक्रवार को रावतपुर इलाके में माफिया अतीक अहमद के करीबियों द्वारा 15 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया. अतीक के करीबी जफर, शाहिद, अतुल द्विवेदी, रुपेश द्विवेदी, आफताब, मशरूर, राम जी द्विवेदी, सोनू, गुलफाम द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी.

अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ अभियान के तहत प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है. रावतपुर क्षेत्र में करीब 15 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. प्रयागराज विकास प्राधिकरण को सूचना मिली थी कि इस इलाके में बिना किसी स्वीकृति के बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है. सूचना के बाद पीडीए की टीम ने स्थल निरीक्षण किया, जिसमें अवैध निर्माण और प्लॉटिंग की पुष्टि हुई.

प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सचिव अजीत सिंह के मुताबिक, जांच में सामने आया कि अतीक के करीबी जफर शाहिद, अतुल द्विवेदी, रूपेश द्विवेदी, आफताब, मसरूर, रामजी द्विवेदी, सोनू और गुलाम द्वारा बिना अनुमति के प्लॉटिंग कराई जा रही थी. इसके बाद शुक्रवार को जोनल अधिकारी, अवर अभियंता, सुपरवाइजर और पीडीए की प्रवर्तन टीम व एयरपोर्ट थाना प्रभारी ने बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर यह कार्रवाई की. जो भी निर्माण, बाउंड्ररवॉल कराए गए थे उन्हें धवस्त कर दिया गया. सचिव अजीत सिंह ने कहा कि अवैध प्लाटिंग और निर्माण के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.