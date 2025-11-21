ETV Bharat / state

यूपी में फिर आ रही PCS भर्ती, इस बार BSA के सबसे ज्यादा पद होंगे, जानिए वजह

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से अगले साल आने वाली भर्तियों में बेसिक शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा अधिकारी के 40 पद शामिल होंगे. शिक्षा विभाग में अधिकारियों से लेकर प्रवक्ताओं के सैकड़ों पद खाली हैं. ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने शासन को इन रिक्तियों का अधियाचन (भरने के लिए प्रस्ताव) भेजा है.



BSA के कितने पद शामिल किए जाएंगे: बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में अधिकारियों से लेकर प्रवक्ताओं तक बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं. इसका सीधा असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है. पठन-पाठन से लेकर निरीक्षण और प्रशासनिक कामकाज तक प्रभावित हो रहे हैं. विभाग की स्थिति को देखते हुए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को अधियाचन भेज दिया है. इसके बाद पीसीएस की अगली भर्ती में बीएसए के 40 पद शामिल किए जाएंगे.



शैक्षिक सेवाओं में सबसे ऊपर समूह क के पदों पर भी बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं. चार स्वीकृत शिक्षा निदेशक पदों में से केवल एक पर ही तैनाती है. बाकी पदों पर पदोन्नति इसलिए नहीं हो सकी, क्योंकि अपर शिक्षा निदेशक और समकक्ष पदों पर तैनात अधिकारियों की आवश्यक अर्हकारी सेवा पूरी नहीं हुई.





समूह क के कितने पद रिक्त: अपर शिक्षा निदेशक और समकक्ष 12 पदों में से तीन, संयुक्त शिक्षा निदेशक और समकक्ष 22 पदों में से दो, उप शिक्षा निदेशक और समकक्ष 108 पदों में से 46 और जिला विद्यालय निरीक्षक तथा समकक्ष 198 पदों में से 85 पद अब भी खाली हैं. समूह क के कुल 344 पदों में से 139 रिक्त हैं और इन पर पदोन्नति अर्हकारी सेवा पूरी होने के बाद ही संभव है.



समूह ख में कितने पद खाली: शैक्षिक सेवा (सामान्य शिक्षा संवर्ग) के 1524 स्वीकृत पदों में से 1035 पद खाली हैं. इससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सीधा असर पड़ रहा है. बीएसए, डीआईओएस और अन्य प्रशासनिक पदों के 84 पदों में से 40 अब भी रिक्त हैं और इनका अधियाचन शासन को भेजा जा चुका है.





वरिष्ठ प्रवक्ता के कितने पद खाली: वरिष्ठ प्रवक्ता डायट के 210 में 123 पद खाली हैं. राजकीय इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य और बीएसए (पदोन्नति कोटा) के 552 में से 488 पद रिक्त हैं. इनकी पात्रता सूची शासन से आयोग को भेज दी गई है. वरिष्ठ प्रवक्ता (उच्चतर) के 210 पदों में से सभी पद खाली हैं. इनमें आधे पद सीधी भर्ती और आधे पदोन्नति से भरे जाएंगे. खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ के 1031 पदों में से 148 रिक्त हैं, जिनमें से 126 पदों का अधियाचन शासन को भेजा जा चुका है.



प्रिंसिपल के कितने पद खाली: प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज (सीधी भर्ती) के 468 पदों में 174 पद रिक्त हैं. इनमें से 156 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा गया है, जबकि 18 पद विचाराधीन हैं. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि अधियाचन भेजने के बाद अब उम्मीद है कि नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी और रिक्तियां भरने से शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी.





