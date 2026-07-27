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यूपी में 41 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, जगमोहन गुप्ता को लखनऊ के नगर मजिस्ट्रेट की कमान, देखें लिस्ट

41 पीसीएस अधिकारियों के तबादले. ( Photo Credit; ETV Bharat )