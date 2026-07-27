यूपी में 41 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, जगमोहन गुप्ता को लखनऊ के नगर मजिस्ट्रेट की कमान, देखें लिस्ट
सत्या प्रकाश सिंह द्वितीय को मेरठ के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) से लखनऊ मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 10:57 PM IST
लखनऊ : योगी सरकार ने सोमवार देर रात 41 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए. एटा के उपजिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता को लखनऊ का नगर मजिस्ट्रेट बनाया गया है. कार्मिक विभाग की ओर से जारी तबादला सूची में नगर मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी, अपर आयुक्त, उपजिलाधिकारी और विभिन्न विकास प्राधिकरणों में तैनात अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. सरकार का कहना है कि यह फेरबदल प्रशासनिक जरूरतों और कार्यकुशलता को ध्यान में रखकर किया गया है.
जारी आदेश के मुताबिक पंकज दीक्षित को मुख्यमंत्री कार्यालय से हटाकर नगर मजिस्ट्रेट मेरठ बनाया गया है. अरुण कुमार सिंह को मुरादाबाद मंडल का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि नवदीप कुमार श्रीवास्तव को मेरठ के नगर मजिस्ट्रेट पद से मुरादाबाद मंडल के अपर आयुक्त पद पर भेजा गया है. सत्या प्रकाश सिंह द्वितीय को मेरठ के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) से लखनऊ मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है.
त्रिभुवन को बदायूं के अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) से प्रयागराज मंडल का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है. प्रतिपाल चौहान को बस्ती के अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) से विंध्याचल मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है.
तबादला सूची में कई उपजिलाधिकारियों के भी कार्यक्षेत्र बदले गए हैं. ज्योति सिंह को वाराणसी से चित्रकूट, संजीव कुमार दीक्षित को कानपुर नगर से गोरखपुर विकास प्राधिकरण, सुशांत श्रीवास्तव को औरैया से बागपत, राजेश कुमार वर्मा को अलीगढ़ से चंदौली, राकेश कुमार जयंत को देवरिया से मुरादाबाद, अरुण कुमार गिरि को भदोही से गाजीपुर, अतुल कुमार सिंह को बलरामपुर से शाहजहांपुर और संध्या शर्मा को शाहजहांपुर से जालौन भेजा गया है.
इसके अलावा हर्ष चावला को विशेष कार्याधिकारी, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, अशोक कुमार शर्मा को नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ का प्रधान प्रबंधक बनाया गया है. सरकार का मानना है कि इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल से जिलों में शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी होगी और विकास कार्यों और जनसेवाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी.
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