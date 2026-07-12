यूपी में 18 PCS अफसरों का ट्रांसफर, इनमें सात महिला अधिकारी, जानिए किसे कहां मिली नई तैनाती
PCS प्रतिभा मिश्रा SDM वाराणसी को SDM कानपुर देहात बनाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 11:17 PM IST|
Updated : July 12, 2026 at 11:22 PM IST
लखनऊ : योगी सरकार ने रविवार रात 18 PCS अफसरों का तबादला किया है. विशेष सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से आदेश सभी पीसीएस अधिकारियों को अलग-अलग भेजे गए हैं. इस बात की जानकारी राज्य के कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने दी है. इनमें सात महिला अधिकारियों का भी तबादला किया गया है.
जानिए किन अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर :
PCS सुरभि शर्मा SDM कानपुर देहात को उपजिलाधिकारी बागपत बनाया गया. पुष्पेंद्र पटेल SDM गाज़ीपुर को SDM अम्बेडकर नगर बनाया गया. शुभम यादव उपजिलाधिकारी उन्नाव को SDM बुलन्दशहर बनाया गया है.
PCS प्रतिभा मिश्रा SDM वाराणसी को SDM कानपुर देहात बनाया गया है. PCS गोपाल शर्मा SDM मैनपुरी को उपजिलाधिकारी बरेली बनाया गया. PCS मिथलेश कुमार तिवारी SDM रायबरेली को SDM मैनपुरी बनाया गया है.
PCS मिथलेश कुमार तिवारी SDM रायबरेली को SDM मैनपुरी बनाया गया है. PCS लवलीत कौर SDM हाथरस को OSD ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बनाया गया. PCS पुष्पनाथ चौधरी SDM अमरोहा को SDM उन्नाव तबादला किया गया.
PCS देवेंद्र प्रताप सिंह यूपीडा से SDM झांसी बनाए गए. PCS प्रज्ञा पाण्डेय उन्नाव की हसनगंज तहसील SDM को बाराबंकी SDM बनाया गया है. PCS अजेंद्र सिंह को कौशाम्बी जनपद से ट्रांसफर कर SDM उन्नाव बनाया गया है. PCS अभिनव यादव को सीतापुर की मिश्रिख तहसील से जालौन भेजा गया है.
PCS आकांक्षा गौतम को सीतापुर से सोनभद्र का उपजिलाधिकारी बनाया गया है. PCS शिखा शुक्ला को सीतापुर से कानपुर नगर का उपजिलाधिकारी बनाया गया है.
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