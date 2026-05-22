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यूपी ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल: योगी सरकार ने किए 19 PCS अफसरों के ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

UP PCS ट्रांसफर: सुल्तानपुर, गाजीपुर और बलिया को मिले नए CRO, कई जिलों के एडीएम भी बदले गए ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार देर रात को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) संवर्ग के अफसरों को इधर से उधर किया है. शासन ने एक साथ 19 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले की आधिकारिक सूची जारी कर दी है. इस नई तबादला सूची में कई प्रमुख जिलों के अपर जिलाधिकारी (ADM), मुख्य राजस्व अधिकारी (CRO) और नगर आयुक्त स्तर के अधिकारी शामिल हैं. सुल्तानपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी आलोक कुमार वर्मा को अब तरक्की देते हुए अपर आयुक्त, वाराणसी मण्डल के पद पर तैनात किया गया है. कई संस्थानों के बदले गए कुलसचिव: भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलसचिव सृष्टि धवन को सुल्तानपुर का नया मुख्य राजस्व अधिकारी (CRO) बनाकर भेजा गया है. इसके साथ ही गौतमबुद्धनगर के स्थानांतरणाधीन एडीएम (वि/रा.) सुशील प्रताप सिंह को अब भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय का नया कुलसचिव नियुक्त किया गया है. सुशील प्रताप सिंह को इसके अलावा अपर निदेशक (संस्कृति निदेशालय, लखनऊ) एवं संयुक्त सचिव (लखनऊ विकास प्राधिकरण) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है. वाराणसी के अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा को हटाकर अब अपर नगर आयुक्त, नगर निगम गोरखपुर के पद पर भेजा गया है. देर रात जारी हुई पीसीएस अधिकारियों की तबादला सूची. (Photo Credit: ETV Bharat) मेरठ के एडीएम सिटी यथावत रहे: प्रशासनिक कारणों के चलते मेरठ के एडीएम (नगर) बृजेश कुमार सिंह के तबादले को रोकते हुए उन्हें उनके वर्तमान पद पर यथावत रखा गया है. इसके विपरीत, मेरठ के ही स्थानांतरणाधीन एडीएम (नगर) अनिरुद्ध प्रताप सिंह को अब एडीएम (वि/रा.), मुजफ्फरनगर के पद पर नई जिम्मेदारी दी गई है. उन्नाव के नगर मजिस्ट्रेट राजीव राज को प्रोन्नत करते हुए एडीएम (वि/रा.), जालौन के पद पर भेजा गया है. वहीं, जालौन के उपजिलाधिकारी (SDM) मनोज कुमार सिंह को अब उन्नाव जिले का नया नगर मजिस्ट्रेट (सिटी मजिस्ट्रेट) बनाया गया है.