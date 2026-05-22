यूपी ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल: योगी सरकार ने किए 19 PCS अफसरों के ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश शासन ने शुक्रवार देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 19 वरिष्ठ PCS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 10:59 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार देर रात को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) संवर्ग के अफसरों को इधर से उधर किया है. शासन ने एक साथ 19 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले की आधिकारिक सूची जारी कर दी है. इस नई तबादला सूची में कई प्रमुख जिलों के अपर जिलाधिकारी (ADM), मुख्य राजस्व अधिकारी (CRO) और नगर आयुक्त स्तर के अधिकारी शामिल हैं. सुल्तानपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी आलोक कुमार वर्मा को अब तरक्की देते हुए अपर आयुक्त, वाराणसी मण्डल के पद पर तैनात किया गया है.
कई संस्थानों के बदले गए कुलसचिव: भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलसचिव सृष्टि धवन को सुल्तानपुर का नया मुख्य राजस्व अधिकारी (CRO) बनाकर भेजा गया है. इसके साथ ही गौतमबुद्धनगर के स्थानांतरणाधीन एडीएम (वि/रा.) सुशील प्रताप सिंह को अब भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय का नया कुलसचिव नियुक्त किया गया है. सुशील प्रताप सिंह को इसके अलावा अपर निदेशक (संस्कृति निदेशालय, लखनऊ) एवं संयुक्त सचिव (लखनऊ विकास प्राधिकरण) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है. वाराणसी के अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा को हटाकर अब अपर नगर आयुक्त, नगर निगम गोरखपुर के पद पर भेजा गया है.
मेरठ के एडीएम सिटी यथावत रहे: प्रशासनिक कारणों के चलते मेरठ के एडीएम (नगर) बृजेश कुमार सिंह के तबादले को रोकते हुए उन्हें उनके वर्तमान पद पर यथावत रखा गया है. इसके विपरीत, मेरठ के ही स्थानांतरणाधीन एडीएम (नगर) अनिरुद्ध प्रताप सिंह को अब एडीएम (वि/रा.), मुजफ्फरनगर के पद पर नई जिम्मेदारी दी गई है. उन्नाव के नगर मजिस्ट्रेट राजीव राज को प्रोन्नत करते हुए एडीएम (वि/रा.), जालौन के पद पर भेजा गया है. वहीं, जालौन के उपजिलाधिकारी (SDM) मनोज कुमार सिंह को अब उन्नाव जिले का नया नगर मजिस्ट्रेट (सिटी मजिस्ट्रेट) बनाया गया है.
लोक सेवा आयोग में नए उप सचिव की तैनाती: प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव गौरव रंजन श्रीवास्तव को अब अपर नगर आयुक्त, गोरखपुर बनाया गया है. चंदौली के उपजिलाधिकारी अनुपम मिश्रा को अब स्थानांतरित करते हुए उपसचिव, लोक सेवा आयोग (प्रयागराज) के पद पर तैनात किया गया है. गोरखपुर की स्थानांतरणाधीन अपर नगर आयुक्त सीमा पाण्डेय को अब वाराणसी का नया अपर नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है. इसी तरह, जालौन के स्थानांतरणाधीन एडीएम (वि/रा.) नितीश कुमार सिंह को अब एडीएम (प्रशासन), बुलन्दशहर बनाया गया है.
गाजीपुर और सीतापुर के अफसर बदले: बुलन्दशहर के एडीएम (प्रशासन) प्रमोद कुमार पाण्डेय को अब अपर आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल के पद पर नई तैनाती दी गई है. गाजीपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी का तबादला करते हुए उन्हें एडीएम (वि/रा.), सीतापुर के महत्वपूर्ण पद पर भेजा गया है. वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी सुनील कुमार त्रिवेदी को अब गाजीपुर जिले का नया मुख्य राजस्व अधिकारी (CRO) बनाया गया है. हाथरस के उपजिलाधिकारी संजय कुमार को प्रोन्नत कर अब हरदोई जिले का नया नगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है.
प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद: मुजफ्फरनगर के स्थानांतरणाधीन एडीएम (वि/रा.) अजीत कुमार सिंह को अब एडीएम (वि/रा.), गौतमबुद्धनगर के पद पर तैनात किया गया है. बलिया के मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन को अब एडीएम (वि/रा.), बदायूं के पद की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं बदायूँ के एडीएम (वि/रा.) सुरेश कुमार पाल का तबादला कर उन्हें मुख्य राजस्व अधिकारी, बलिया बनाया गया है. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि शासन का यह बड़ा फेरबदल प्रशासनिक व्यवस्था को और चुस्त-दुरुस्त करने की एक रूटीन कवायद है.
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