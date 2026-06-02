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यूपी के इन जिलों के PCS अफसरों को दो महीने से नहीं मिली सैलरी, CM योगी के दखल के बाद अब होगी जारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवा की रीढ़ मानी जाने वाली प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) के सैकड़ों अधिकारियों को अप्रैल और मई 2026 का वेतन अब तक नहीं मिल सका है. वेतन न मिलने से प्रदेश के कई जिलों में तैनात मैजिस्ट्रेट स्तर के PCS अफसरों में नाराजगी है. उनका कहना है कि वेतन रुकने से बच्चों की फीस, घर खर्च, माता-पिता का इलाज और EMI जैसी जरूरी जरूरतें प्रभावित हो रही हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है जिसके बाद पीसीएस अधिकारियों का वेतन जारी करने का आदेश जारी कर दिया गया.

शासन की ओर से जारी किया गया पत्र. (Photo Credit; ETV Bharat)

यह समस्या नियुक्ति अनुभाग-11 द्वारा वेतन स्लिप जारी न होने के कारण सामने आई है.फतेहपुर, प्रयागराज, लखनऊ, सोनभद्र, बलिया, लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़, संतकबीर नगर, एटा, महाराजगंज, सीतापुर, मैनपुरी, अमरोहा, मथुरा, बुलंदशहर और देवरिया जैसे जिलों में तैनात PCS अधिकारी पिछले दो महीने से वेतन का इंतजार कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव अनिल कुमार सिंह द्वारा 2 जून को जारी पत्र के अनुसार, नियुक्ति अनुभाग-11 ने 7 अप्रैल को जारी शासनादेश के तहत PCS कैडर के सभी अधिकारियों का वेतन प्राधिकार पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी. 1 अप्रैल से समूह ‘ख’ के मैट्रिक्स लेवल-10 के अधिकारियों का वेतन प्राधिकार पत्र भी इसी अनुभाग से निर्गत किया जाना था.

प्रक्रिया में देरी की मुख्य वजह जनपदों द्वारा सेवा पुस्तिका समय पर न भेजना बनी. पत्र में बताया गया है कि अप्रैल 2026 में लगभग किसी भी जनपद ने सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराई. मई के अंतिम सप्ताह में शासन स्तर से बार-बार निर्देश देने के बाद करीब 60 जनपदों ने सेवा पुस्तिका भेजी. प्राप्त सेवा पुस्तिकाओं की जांच के बाद ही वेतन प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकता है.