यूपी के इन जिलों के PCS अफसरों को दो महीने से नहीं मिली सैलरी, CM योगी के दखल के बाद अब होगी जारी
सीएम ने वेतन जारी करने का आदेश दिया, सेवा अभिलेखों में देरी बनी वजह.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 7:14 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवा की रीढ़ मानी जाने वाली प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) के सैकड़ों अधिकारियों को अप्रैल और मई 2026 का वेतन अब तक नहीं मिल सका है. वेतन न मिलने से प्रदेश के कई जिलों में तैनात मैजिस्ट्रेट स्तर के PCS अफसरों में नाराजगी है. उनका कहना है कि वेतन रुकने से बच्चों की फीस, घर खर्च, माता-पिता का इलाज और EMI जैसी जरूरी जरूरतें प्रभावित हो रही हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है जिसके बाद पीसीएस अधिकारियों का वेतन जारी करने का आदेश जारी कर दिया गया.
यह समस्या नियुक्ति अनुभाग-11 द्वारा वेतन स्लिप जारी न होने के कारण सामने आई है.फतेहपुर, प्रयागराज, लखनऊ, सोनभद्र, बलिया, लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़, संतकबीर नगर, एटा, महाराजगंज, सीतापुर, मैनपुरी, अमरोहा, मथुरा, बुलंदशहर और देवरिया जैसे जिलों में तैनात PCS अधिकारी पिछले दो महीने से वेतन का इंतजार कर रहे हैं.
उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव अनिल कुमार सिंह द्वारा 2 जून को जारी पत्र के अनुसार, नियुक्ति अनुभाग-11 ने 7 अप्रैल को जारी शासनादेश के तहत PCS कैडर के सभी अधिकारियों का वेतन प्राधिकार पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी. 1 अप्रैल से समूह ‘ख’ के मैट्रिक्स लेवल-10 के अधिकारियों का वेतन प्राधिकार पत्र भी इसी अनुभाग से निर्गत किया जाना था.
प्रक्रिया में देरी की मुख्य वजह जनपदों द्वारा सेवा पुस्तिका समय पर न भेजना बनी. पत्र में बताया गया है कि अप्रैल 2026 में लगभग किसी भी जनपद ने सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराई. मई के अंतिम सप्ताह में शासन स्तर से बार-बार निर्देश देने के बाद करीब 60 जनपदों ने सेवा पुस्तिका भेजी. प्राप्त सेवा पुस्तिकाओं की जांच के बाद ही वेतन प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकता है.
इसके अलावा कुछ जनपदों में नायब तहसीलदार और तहसीलदार पदों पर वेतन निर्धारण में विसंगतियां भी पाई गईं. इन विसंगतियों के कारण वेतन प्राधिकार पत्र निर्गत करने में अतिरिक्त समय लग रहा है. शासन के संज्ञान में आया है कि वेतन प्राधिकार पत्र के अभाव में कई जनपदों ने अप्रैल और मई 2026 का वेतन आहरित ही नहीं किया है.
शासन ने दिया त्वरित भुगतान का निर्देश
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शासन ने निर्देश दिया है कि वेतन प्राधिकार पत्र जारी होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए PCS कैडर के समूह ‘ख’ के सभी अधिकारियों को अप्रैल और मई 2026 का वेतन ‘पूर्व दर’ पर ही आहरित और वितरित किया जाए. इसका उद्देश्य अधिकारियों को अनावश्यक वित्तीय परेशानी से बचाना है.
PCS अधिकारियों का कहना है कि वेतन में देरी से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है, बल्कि इससे परिवार की दिनचर्या भी बाधित हुई है. कई अधिकारी EMI, बच्चों की स्कूल फीस और मेडिकल खर्च समय पर नहीं चुका पा रहे हैं.
फिलहाल शासन ने सेवा अभिलेखों की जांच तेज कर दी है और पुरानी दर पर वेतन भुगतान का रास्ता खोल दिया है. उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में रुका हुआ वेतन अधिकारियों के खातों में पहुंच जाएगा.
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