योगी की सख्ती: भूमि आवंटन में गड़बड़ी के आरोप में PCS अधिकारी करन सिंह निलंबित
PCS अधिकारी करन सिंह पर संभल की गुन्नौर तहसील में तहसीलदार रहते हुए सरकारी भूमि के नियम विरुद्ध आवंटन का आरोप है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 9:29 AM IST
लखनऊ: CM योगी के आदेश पर उत्तर प्रदेश शासन ने तहसीलदार से पदोन्नति पाकर उपजिलाधिकारी बने PCS अधिकारी करन सिंह को निलंबित कर दिया है. साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं. उन पर संभल की गुन्नौर तहसील में तहसीलदार रहते हुए सरकारी भूमि के नियम विरुद्ध आवंटन का आरोप है.
शासन को भेजी गई रिपोर्ट में DM संभल, IAS अंकित खंडेलवाल ने बताया कि करन सिंह वर्ष 2017 में गुन्नौर तहसीलदार के पद पर तैनात थे. इस दौरान उन्होंने गुन्नौर तहसील के ग्राम सुखैला असदपुर में सरकारी भूमि के आवंटन में बड़े पैमाने पर अनियमितता की.
DM ने बताया कि ग्राम में श्रेणी-5(3) के तहत दर्ज 'झाऊ' की भूमि और श्रेणी-6(4) के तहत दर्ज 'रेता' की सरकारी भूमि को नियमों को ताक पर रखकर आवंटित कर दिया गया.
भूमि राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार इस श्रेणी की भूमि का आवंटन प्रतिबंधित होता है, क्योंकि यह सरकारी उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए आरक्षित रहती है.
DM की जांच में सामने आया कि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और पात्रता मानकों की अनदेखी करते हुए आवंटन किया गया.
शासन ने DM संभल की रिपोर्ट के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए करन सिंह को निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में उन्हें प्रयागराज मंडलायुक्त कार्यालय से संबद्ध किया गया है,
साथ ही पूरे प्रकरण की विस्तृत विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि आवंटन में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी स्पष्ट हो सके.
प्रशासनिक हलकों में इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत देखा जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
निलंबन के बाद तहसील और जिले में हड़कंप की स्थिति है. विभागीय जांच की रिपोर्ट आने के बाद करन सिंह के खिलाफ आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.