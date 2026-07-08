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योगी की सख्ती: भूमि आवंटन में गड़बड़ी के आरोप में PCS अधिकारी करन सिंह निलंबित

भूमि आवंटन में गड़बड़ी के आरोप में PCS अधिकारी करन सिंह निलंबित. ( ETV Bharat )

लखनऊ: CM योगी के आदेश पर उत्तर प्रदेश शासन ने तहसीलदार से पदोन्नति पाकर उपजिलाधिकारी बने PCS अधिकारी करन सिंह को निलंबित कर दिया है. साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं. उन पर संभल की गुन्नौर तहसील में तहसीलदार रहते हुए सरकारी भूमि के नियम विरुद्ध आवंटन का आरोप है.

शासन को भेजी गई रिपोर्ट में DM संभल, IAS अंकित खंडेलवाल ने बताया कि करन सिंह वर्ष 2017 में गुन्नौर तहसीलदार के पद पर तैनात थे. इस दौरान उन्होंने गुन्नौर तहसील के ग्राम सुखैला असदपुर में सरकारी भूमि के आवंटन में बड़े पैमाने पर अनियमितता की.

DM ने बताया कि ग्राम में श्रेणी-5(3) के तहत दर्ज 'झाऊ' की भूमि और श्रेणी-6(4) के तहत दर्ज 'रेता' की सरकारी भूमि को नियमों को ताक पर रखकर आवंटित कर दिया गया.

भूमि राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार इस श्रेणी की भूमि का आवंटन प्रतिबंधित होता है, क्योंकि यह सरकारी उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए आरक्षित रहती है.

DM की जांच में सामने आया कि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और पात्रता मानकों की अनदेखी करते हुए आवंटन किया गया.