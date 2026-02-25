गंगा स्नान करते समय PCS अधिकारी की मौत; रामपुर में तैनात थे बच्चू सिंह
गढ़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देविंदर कुमार बिष्ट ने बताया कि बुधवार की सुबह गंगा स्नान करते PCS अधिकारी बच्चू सिंह की तबीयत बिगड़ गई.
हापुड़: ब्रजघाट तीर्थ नगरी में बुधवार को गंगा स्नान के दौरान PCS अधिकारी की मौत हो गई. स्नान करते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा था. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने CPR देकर उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बचाया नहीं जा सका. आननफानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.
गढ़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देविंदर कुमार बिष्ट ने बताया कि बुधवार की सुबह गंगा स्नान करते हुए रामपुर में संयुक्त निदेशक पद पर तैनात PCS अधिकारी बच्चू सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई. पुलिस टीम ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस मामले की जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है.
नहाते समय दिल का दौरा: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, PCS अधिकारी बच्चू सिंह बुधवार सुबह ब्रजघाट पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे. स्नान करते समय अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह अचेत होकर गिर पड़े.
वहां मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों ने तत्काल CPR देकर उनकी सांसें वापस लाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली.
हालत गंभीर होने पर उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जानकारी में मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया है.
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों और परिवार के लोगों में शोक छा गया. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
