दिव्या मित्तल के बाद UP में इस महिला PCS का इस्तीफा मंजूर; जानें क्या होगा अगला कदम
अनुपमा राग सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की पत्नी हैं. वह उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी कमिश्नर GST के पद पर तैनात थीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 10:28 AM IST
लखनऊ: यूपी की ब्यूरोक्रेसी में अधिकारियों का राजनीति के प्रति आकर्षण कम होता नजर नहीं आ रहा है. IAS दिव्या मित्तल के इस्तीफे के बाद अब PCS अधिकारी अनुपमा राग ने भी प्रशासनिक सेवा छोड़ दी है.
अनुपमा राग समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की पत्नी हैं. वह उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी कमिश्नर GST के पद पर तैनात थीं. उन्होंने इस पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लिया है, जिसे सरकार की मंजूरी मिल गई है.
शुक्रवार को अनुपमा राग ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर प्रशासनिक सेवा छोड़ने और सार्वजनिक जीवन में नई पारी शुरू करने की जानकारी दी. उनके फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में उनके समाजवादी पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाने और विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं.
एक नई शुरुआत… एक नए संकल्प के साथ! 🌿 प्रशासनिक सेवा से सार्वजनिक जीवन की ओर मेरा यह कदम केवल एक नई भूमिका नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को एक नए रूप में निभाने का संकल्प है। मेरा विश्वास है कि बदलाव केवल विचारों से नहीं, बल्कि भागीदारी और सार्थक प्रयासों से आता है। आप सभी के स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद के साथ आज इस नई यात्रा की शुरुआत कर रही हूँ। आपकी अपनी, अनुपमा सरोज सिंह— Anupama Raag (@anupamaraag1) November 4, 2026
सिधौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा: अनुपमा राग के सीतापुर की सिधौली विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा है. इस संबंध में पार्टी की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वह सक्रिय राजनीति में आ सकती हैं.
सिंगर भी हैं अनुपमा: अनुपमा राग प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ-साथ गायिका भी हैं. उनकी मां सुशीला सरोज मोहनलालगंज लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं. ऐसे में उनके राजनीतिक परिवार से जुड़ाव को भी उनके राजनीति में आने की चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है.
साझा किया नई शुरुआत का संदेश: अनुपमा राग ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक नई शुरुआत और नए संकल्प के साथ प्रशासनिक सेवा से सार्वजनिक जीवन की ओर उनका यह कदम केवल नई भूमिका नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी को नए रूप में निभाने का संकल्प है.
उन्होंने लिखा कि बदलाव केवल विचारों से नहीं, बल्कि भागीदारी और सार्थक प्रयासों से आता है. सभी के स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद के साथ वह अपनी नई यात्रा शुरू कर रही हैं.
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