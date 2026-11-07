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दिव्या मित्तल के बाद UP में इस महिला PCS का इस्तीफा मंजूर; जानें क्या होगा अगला कदम

अनुपमा राग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी की ब्यूरोक्रेसी में अधिकारियों का राजनीति के प्रति आकर्षण कम होता नजर नहीं आ रहा है. IAS दिव्या मित्तल के इस्तीफे के बाद अब PCS अधिकारी अनुपमा राग ने भी प्रशासनिक सेवा छोड़ दी है.

अनुपमा राग समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की पत्नी हैं. वह उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी कमिश्नर GST के पद पर तैनात थीं. उन्होंने इस पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लिया है, जिसे सरकार की मंजूरी मिल गई है.