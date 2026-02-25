ETV Bharat / state

पीसीएस मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी, 29 मार्च से 1 अप्रैल तक होगी परीक्षा

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सम्मिलित राज्य. प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS-2025) मुख्य परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, विज्ञापन में उल्लिखित कुछ प्रश्नपत्रों की समयावधि में संशोधन किया गया है. मुख्य परीक्षा का आयोजन 29 मार्च से 1 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा.

दो जनपदों में आयोजित होगी मुख्य परीक्षा

आयोग के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि PCS मुख्य परीक्षा प्रदेश के दो जनपदों प्रयागराज और लखनऊ में आयोजित की जाएगी. परीक्षा प्रतिदिन दो सत्रों में संपन्न होगी.

प्रथम सत्र प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय सत्र दोपहर 2.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक निर्धारित किया गया है.