पीसीएस मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी, 29 मार्च से 1 अप्रैल तक होगी परीक्षा

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुताबिक प्रयागराज और लखनऊ में दो सत्रों में परीक्षा होगी. प्रश्नपत्रों की समयावधि में संशोधन किया गया.

PCS main exam
पीसीएस मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 25, 2026 at 9:54 AM IST

2 Min Read
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सम्मिलित राज्य. प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS-2025) मुख्य परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, विज्ञापन में उल्लिखित कुछ प्रश्नपत्रों की समयावधि में संशोधन किया गया है. मुख्य परीक्षा का आयोजन 29 मार्च से 1 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा.

दो जनपदों में आयोजित होगी मुख्य परीक्षा

आयोग के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि PCS मुख्य परीक्षा प्रदेश के दो जनपदों प्रयागराज और लखनऊ में आयोजित की जाएगी. परीक्षा प्रतिदिन दो सत्रों में संपन्न होगी.

प्रथम सत्र प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय सत्र दोपहर 2.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक निर्धारित किया गया है.

आयोग ने बताया कि स्पष्ट किया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में परीक्षा कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है.

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की वेबसाइट पर जारी होने वाली सूचनाओं पर नियमित नजर बनाए रखें.

कब किस विषय की होगी परीक्षा

  • आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा का आयोजन इस तरह से होगा.
  • 29 मार्च को प्रथम सत्र में सामान्य हिंदी और द्वितीय सत्र में निबंध की परीक्षा आयोजित की जाएगी.
  • 30 मार्च को प्रथम सत्र में सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्नपत्र और द्वितीय सत्र में सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्नपत्र की परीक्षा होगी.
  • 31 मार्च को प्रथम सत्र में सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्नपत्र और द्वितीय सत्र में सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्नपत्र की परीक्षा प्रस्तावित है.
  • 1 अप्रैल को प्रथम सत्र में सामान्य अध्ययन पंचम और द्वितीय सत्र में सामान्य अध्ययन षष्ठम प्रश्नपत्र की परीक्षा आयोजित की जाएगी.

