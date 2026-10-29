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पीसीएस 2025 भर्ती विवाद; हाईकोर्ट ने आयोग से मांगा मेधावी अभ्यर्थियों का श्रेणीवार ब्योरा

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (पीसीएस)-2025 की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण और मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों के समायोजन से जुड़े विवाद में प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के अंकों व उनके श्रेणीवार समायोजन का ब्योरा मांगा है. पीसीएस-2025 के साक्षात्कार संपन्न होने के बावजूद अंतिम परिणाम पर पूर्व में लगाई गई रोक जारी है.

यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने संजय कुमार एवं तीन अन्य की याचिका पर याचियों की ओर से अधिवक्ता अभिषेक शुक्ल व दुर्गा शंकर शुक्ल और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अधिवक्ता मनीष गोयल को सुनकर दिया. गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग की ओर से अपेक्षित जवाबी हलफनामे दाखिल नहीं किए जाने का मुद्दा सामने आने पर कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया. साथ ही आयोग की ओर से उपस्थित अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी को पूरक जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी.

कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, दोनों चरणों में आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बताए, जिन्होंने अनारक्षित श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं. इसके अलावा आयोग को यह भी स्पष्ट करना होगा कि अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किए, उन्हें किस श्रेणी में रखा गया है. कोर्ट ने पूछा है कि इन अभ्यर्थियों का समायोजन अनारक्षित श्रेणी में किया गया या उनकी संबंधित श्रेणी में. याचियों के अधिवक्ता अभिषेक शुक्ल ने बताया कि विवाद का केंद्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 9 जनवरी 2020 का कार्यालय ज्ञापन और पीसीएस-2025 के भर्ती विज्ञापन की संबंधित शर्तें हैं. याचिका में इन प्रावधानों की वैधानिकता को चुनौती देते हुए कहा गया है कि खुली प्रतियोगिता में मेरिट के आधार पर स्थान प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल उनकी सामाजिक श्रेणी के आधार पर अनारक्षित सीटों की प्रतिस्पर्धा से बाहर नहीं किया जा सकता.