हमीरपुर में पीसीएफ कर्मचारी ने किराये के मकान में किया सुसाइड; भाई बोला- पारिवारिक कारणों से था परेशान

कोतवाली प्रभारी पवन कुमार पटेल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

सतीश कुमार पुरवार (फाइल फोटो)
सतीश कुमार पुरवार (फाइल फोटो) (Photo credit: परिजन)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 4:26 PM IST

हमीरपुर : सदर कोतवाली क्षेत्र के विवेक नगर मोहल्ले में बुधवार सुबह पीसीएफ कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान सतीश कुमार पुरवार (36) के रूप में हुई है. वह मूलरूप से झांसी जनपद के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का निवासी था. पीसीएफ कर्मचारी करीब दो वर्षों से किराए पर रह रहा था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

'पत्नी से चल रहा था विवाद' : मृतक के भाई सचिन पुरवार ने बताया कि सतीश चार भाइयों में दूसरे नंबर पर था और मृतक आश्रित कोटे से नौकरी कर रहा था. पत्नी से उसका विवाद चल रहा था और वह बीते दो वर्षों से अलग रह रही थी. मृतक का एक आठ वर्षीय पुत्र है. पारिवारिक तनाव के चलते वह परेशान रहता था. उन्होंने बताया कि सतीश हमीरपुर के रमेड़ी स्थित उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव फेडरेशन (पीसीएफ) में कार्यरत था.

आशंका होने पर तोड़ा गया दरवाजा : मकान मालिक वीरेंद्र तिवारी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मंगलवार से सतीश कमरे से बाहर नहीं निकला था. बुधवार सुबह करीब सात बजे दरवाजा खटखटाने पर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. आशंका होने पर दरवाजा तोड़ा गया, जहां कमरे के अंदर उसका शव मिला. सुबह दूध देने वाला भी दरवाजा खटखटाकर लौट गया था. सूचना मिलने पर सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की.

कोतवाली प्रभारी पवन कुमार पटेल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला सामने आया है. मृतक पारिवारिक कारणों से परेशान चल रहा था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

