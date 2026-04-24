PCCF वाइल्ड लाइफ दफ्तर शिफ्ट होगा धर्मशाला! सरकार के फैसले को चुनती देने वाली जनहित याचिका HC से खारिज
याचिकाकर्ता ने फैसले को जनहित के खिलाफ और राजनीतिक निर्णय बताते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 6:10 PM IST
शिमला: हिमाचल में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) यानी पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ का दफ्तर शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने के मामले में प्रदेश सरकार को हिमाचल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को हिमाचल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने इस फैसले को याचिकाकर्ता के मुताबिक केवल राजनीतिक निर्णय मानने से इनकार किया है. साथ ही मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. सरकार के फैसले के खिलाफ हिमाचल हाई कोर्ट में दायर की गई इस जनहित याचिका पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सुनवाई की.
न्यायालय ने फैसले को राजनीतिक मानने से किया इनकार
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार ने दफ्तर शिफ्ट करने का निर्णय नीतिगत रूप में लिया, जो न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता. अदालत ने माना कि प्रदेश सरकार का दफ्तर शिफ्ट करने का निर्णय आवास की कमी, मुख्य कार्यालय में स्थान की कमी और धर्मशाला में उपलब्ध स्थान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. न्यायालय ने इसी तरह के पुराने मामले नंद लाल व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2014) के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि समान परिस्थितियों में जनहित याचिका को खारिज किया जा चुका है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का भी अनुसरण किया गया था. इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने माना कि जब कैबिनेट के समक्ष उचित कारण रखे गए और मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित निर्णय लिया गया, तो इसे केवल राजनीतिक निर्णय नहीं कहा जा सकता.
याचिकाकर्ता ने इस तर्क के साथ फैसले को दी थी चुनौती
इससे पहले मामले में याचिकाकर्ता और अधिवक्ता देवा नंद की ओर से सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इस जनहित याचिका में राज्य सरकार की 14 मई 2025 की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) का कार्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया गया था. साथ ही, CPD KFW कार्यालय को भी धर्मशाला में वन्यजीव संरक्षक के खाली हुए कार्यालय में शिफ्ट किया गया था.
याचिका में कहा गया था कि यह फैसला जनहित के खिलाफ है और यह एक राजनीतिक निर्णय है. याचिकाकर्ता ने 1998 की एक घटना, जिसमें कथित रूप से राजनीतिक प्रभाव के कारण वन्यजीव के मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय शिमला से हमीरपुर स्थानांतरित किया गया था, का जिक्र करते हुए फैसले को रद्द करने की मांग की थी.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में इन चार जगहों पर मर्ज नहीं होंगे स्कूल, सरकार ने रद्द किया फैसला