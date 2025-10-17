ETV Bharat / state

फिजिकली चैलेंज्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने जारी किया खेल कैलेंडर, 'अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए बनाया जा रहा मास्टर प्लान'

पीसीसीएआई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भिवानी में नवंबर और दिसंबर माह के लिए दिव्यांग खेल कैलेंडर जारी किया गया.

PCCAI DIVYANG KHEL CALENDER
प्रेस वार्ता करते पीसीसीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया व अन्य (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 17, 2025 at 4:46 PM IST

2 Min Read
भिवानी: फिजिकली चैलेंज्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीसीसीएआई) की ओर से नवंबर और दिसंबर माह के लिए भिवानी में खेल कैलेंडर जारी किया गया है. शुक्रवार को पीसीसीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने प्रेस वार्ता कर कैलेंडर जारी किया. उन्होंने बताया कि संगठन जल्द ही दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं का आयोजन करेगा.

दिव्यांग खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का दिया जा रहा है अवसरः पीसीसीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने कहा कि "हाल ही में हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड और सोनीपत स्थित अंतिल क्रिकेट एकेडमी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का सफल आयोजन किया गया. इसके बाद हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकूला और हैदराबाद सहित कई राज्यों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा." उन्होंने कहा कि "दिव्यांग खिलाड़ियों को उनकी मेहनत, लगन और जज्बे के बल पर आगे बढ़ने का अवसर देना ही पीसीसीएआई का मुख्य उद्देश्य है."

फिजिकली चैलेंज्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने जारी किया खेल कैलेंडर (Etv Bharat)

अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के लिए बन रहा है मास्टर प्लानः पीसीसीएआई अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने बताया कि "आने वाले समय में भिवानी, चंडीगढ़, दिल्ली, सोनीपत और पानीपत में भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमों के बीच अंतरराष्ट्रीय मुकाबले करवाने की योजना है, जिसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है."

पूर्व की कमियों को किया जायेगा दूरः पीसीसीएआई उपाध्यक्ष मुकेश छापरिया और स्वदेशी क्लब के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि "दिव्यांग खिलाड़ियों को पीसीसीएआई ने समय-समय पर बड़ा प्लेटफार्म दिया है. यह सारा श्रेय पीसीसीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया को जाता है, जिन्होंने दिव्यांग खिलाड़ियों को देश और दुनिया में पहचान दी है." उन्होंने कहा कि "पिछले दोनों आयोजनों में कुछ कमी रही है, उन्हें आगामी आयोजनों में दूर किया जायेगा."

दिव्यांग खिलाड़ियों के रोजगार के लिए किया जायेगा प्रयासः पीसीसीएआई प्रवक्ता अशोक भारद्वाज ने कहा कि आने वाले समय में दिव्यांग खिलाड़ियों को और बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जाएगी. बीसीसीआई, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सरकार से भी दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हमारी कमेटी के सदस्य जल्द 11 सूत्रीय प्रस्ताव रखेंगे, ताकि दिव्यांग खिलाड़ी अपनी काबिलियत के बल पर रोजगार और आर्थिक रूप से मजबूत हो सके.

