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17 से 25 मई तक बेंगलुरु में दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता, 12 राज्यों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

पीसीसीएआई की ओर से बेंगलुरु में दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता में 12 राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.

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फिजिकल चैलेंज्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 8, 2026 at 5:04 PM IST

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भिवानी: फिजिकल चैलेंज्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीसीसीएआई) के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. इस दौरान उन्होंने बताया कि "पीसीसीएआई द्वारा जून माह में श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन करवाया जाएगा. अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले 17 से 25 मई तक बैंग्लोर में दक्षिण भारत के 12 राज्यों की दिव्यांग क्रिकेट टीमें के बीच 9 दिवसीय दिव्यांग क्रिकेट कप का आयोजन होगा."

बीससीआई की ओर से मिल रहा है सहयोगः पीसीसीएआई के अध्यक्ष ने कहा कि "दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से पीसीसीएआई निरंतर कार्य कर रही है. पीसीसीएआई को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीससीआई) द्वारा भी सहयोग मिल रहा है. देश के अंतर्राष्ट्रीय मैदानों पर क्रिकेट मैच की इजाजत के अलावा दिव्यांग खिलाड़ियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था में भी बीसीसीआई मदद कर रही है."

17 से 25 मई तक बेंगलुरु में दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता (ETV Bharat)

10 मई को दीपक लोहिया कप: उन्होंने बताया कि "हाल ही में 10 मई को दीपक लोहिया कप का आयोजन पीसीसीएआई द्वारा ग्रेटर नोएडा के विजय सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में करवाया जाएगा. यह एक दिवसीय टी-20 होगा, जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश की दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशनों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे."

प्राइवेट स्पॉन्सर भी खिलाड़ियों को कर रहे हैं प्रमोट: उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि "आगामी अगस्त और सितंबर में पंचकूला में देश के 12 राज्यों की दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशनों के खिलाड़ियों के बीच मैचों का आयोजन होगा, जिसमें उत्तर भारत के 12 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी." उन्होंने कहा कि "निकट भविष्य में दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए निरंतर क्रिकेट मैचों का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें न केवल सरकारी, बल्कि विभिन्न प्राइवेट स्पॉन्सर भी खिलाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं. जो आने वाले समय में दिव्यांग क्रिकेट के लिए एक बड़ा कदम होगा."

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