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17 से 25 मई तक बेंगलुरु में दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता, 12 राज्यों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

फिजिकल चैलेंज्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस ( ETV Bharat )

भिवानी: फिजिकल चैलेंज्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीसीसीएआई) के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. इस दौरान उन्होंने बताया कि "पीसीसीएआई द्वारा जून माह में श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन करवाया जाएगा. अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले 17 से 25 मई तक बैंग्लोर में दक्षिण भारत के 12 राज्यों की दिव्यांग क्रिकेट टीमें के बीच 9 दिवसीय दिव्यांग क्रिकेट कप का आयोजन होगा." बीससीआई की ओर से मिल रहा है सहयोगः पीसीसीएआई के अध्यक्ष ने कहा कि "दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से पीसीसीएआई निरंतर कार्य कर रही है. पीसीसीएआई को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीससीआई) द्वारा भी सहयोग मिल रहा है. देश के अंतर्राष्ट्रीय मैदानों पर क्रिकेट मैच की इजाजत के अलावा दिव्यांग खिलाड़ियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था में भी बीसीसीआई मदद कर रही है."