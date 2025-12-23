ETV Bharat / state

झीरम की सच्चाई के लिए डॉ रमन सिंह और जेपी नड्डा का हो नार्को टेस्ट: पीसीसी अध्यक्ष

22 दिसंबर को जनादेश परब के मंच से केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा था कि झीरम हमले में कांग्रेस के अंदर के लोग शामिल थे.

PCC President demands narco test
डॉ रमन सिंह और जेपी नड्डा का हो नार्को टेस्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 23, 2025 at 5:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा है. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, जब बीजेपी के दिग्गज नेताओं को झीरम घाटी हमले से जुड़े सबूत की जानकारी थी, तो उसे उजागर क्यों नहीं किया. अगर इनके पास पुख्ता जानकारी थी तो उसे जांच एजेंसी को क्यों नहीं दिया गया.

दरअसल, 22 दिसंबर को जांजगीर चांपा में जनादेश परब का आयोजन किया गया था. आयोजन में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंचे थे. जेपी नड्डा ने जनादेश परब के मंच से कहा था कि झीरम घाटी हमले में कांग्रेस के भीतर के लोग ही शामिल थे, जिनकी वजह से ये घटना हुई.

डॉ रमन सिंह और जेपी नड्डा का हो नार्को टेस्ट (ETV Bharat)

जेपी नड्डा के बयान पर सियासी पारा हाई

जेपी नड्डा के सार्वजनिक मंच से दिए गए इस बयान को लेकर अब सियासी पारा काफी गर्मा गया है. पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने झीरम घाटी घटना को लेकर प्रेसवार्ता करके पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और जेपी नड्डा का नार्को टेस्ट करने की मांग की है. पीसीसी चीफ ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को इसपर कार्रवाई करनी चाहिए.


नार्को टेस्ट की मांग की

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जेपी नड्डा के बयान को गंभीर बताते हुए कहा, यदि भाजपा नेताओं के पास झीरम कांड से जुड़े ठोस सबूत हैं. तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. दीपक बैज ने मांग की कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नार्को टेस्ट कराया जाए. ताकि सच्चाई सामने आ सके. दीपक बैज ने यह भी याद दिलाया कि वर्ष 2013 में झीरम घटना के समय जेपी नड्डा भाजपा के प्रदेश प्रभारी थे. ऐसे में यदि वे आज इस घटना को लेकर दावे कर रहे हैं. तो उनके पास इससे जुड़े प्रमाण अवश्य होने चाहिए. कांग्रेस का कहना है कि इतने संवेदनशील मामले में केवल राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि तथ्यात्मक जांच जरूरी है.

दीपक बैज ने कहा, कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा से पहले पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित अतिसंवेदनशील इलाके बस्तर संभाग में सुरक्षा के तगड़े इंतेजाम थे. चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती थी. पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था. लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा में सुरक्षा नहीं थी. इस कारण यह घटना हुई. पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जानना चाहते हैं कि झीरम घटना की सच्चाई क्या है. इसीलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह और जेपी नड्डा का नार्को टेस्ट होना चाहिए.

दीपक बैज ने पुलिस भर्ती पर उठाए सवाल, डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले कोई भी दोषी मिले तो होगी कार्रवाई
पोटाकेबिन की छात्रा की मौत पर सियासत तेज, कांग्रेस ने बनाई जांच टीम, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

नारायणपुर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश दीवान का शपथ ग्रहण, बैज बोले- संगठन मजबूत, कई मुद्दों पर होगा आंदोलन

TAGGED:

JAGDALPUR
RAMAN SINGH
JP NADDA
JHIRAM INCIDENT
PCC PRESIDENT DEMANDS NARCO TEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.