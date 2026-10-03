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बस्तर बाढ़ प्रभावितों के घर में नमक तक नहीं और राहत शिविर बंद, दीपक बैज का सरकार और प्रशासन पर बड़ा आरोप

जगदलपुर: बस्तर में आई बाढ़ के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं. बैज राहत शिविरों के साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनका हाल-चाल ले रहे हैं. पीसीसी चीफ ने बाढ़ प्रभावितों को दिए मुआवजा के लेकर नाराजगी जताई और प्रशासन पर बाढ़ राहत शिविर बंद करने का आरोप लगाया.

दीपक बैज ने कहा कि बस्तर में आई बाढ़ से प्रभावित परिवार अभी संभल भी नहीं पाए है और जिला प्रशासन ने राहत शिविरों को बंद कर दिया है, जिससे बाढ़ प्रभावितों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बाढ़ प्रभावितों को दो वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा है. पीसीस चीफ ने कहा कि उन्होंने खुद कांग्रेसियों के साथ अलग-अलग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो का दौरा किया और वहां पर देखा कि प्रशासन ने सारे राहत शिविरों को बंद कर दिया है.

बाढ़ प्रभावितों के लिए बनाए राहत शिविर बंद करने का आरोप पीसीसी चीफ दीपक बैज ने लगाया (ETV Bharat Chhattisgarh)

सरकार नहीं सामाजिक संगठन कर रहे बाढ़ पीड़ितों की मदद

दीपक बैज ने आरोप लगाया कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने में जिला प्रशासन और राज्य सरकार पूरी तरह से फैलियर साबित हुआ है. जगदलपुर शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन और समाजसेवियों ने सराहनीय कार्य करते हुए इन पीड़ितों पीड़ितों को मदद पहुंचाई है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने केवल राहत के नाम पर खाना पूर्ति किया है.

बाढ़ प्रभावित अब तक अपने घरों में शिफ्ट नहीं हो पाए है, अभी तक घरों की सफाई कर रहे हैं. कल दिन का खाना कई लोग नहीं खा पाए, शाम का भी खाना नहीं खा पाए, चूल्हा नहीं जला- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

"बिना चेतावनी के ओडिशा में खोले गए डैम के गेट"

बैज ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भाजपा की सरकार है. भारी बारिश के बाद ओडिशा सरकार ने एक साथ खातिगुड़ा और मुरान बांध के 9 गेटों को खोल दिया, जिससे बस्तरवासियों को संभलने का मौका नहीं मिला. जिला प्रशासन ने भी इन प्रभावित क्षेत्रों में किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की. जिस वजह से बाढ़ से उनका सब कुछ तबाह हो गया. मुआवजा के नाम पर भी सरकार केवल खाना पूर्ति कर रही है. दीपक बैज ने कहा कि बाढ़ से किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है. ऐसे में सभी का सही आकलन कर उचित मुआवजा सरकार को दिया जाना चाहिए.

"झीरम को लेकर कांग्रेस की जारी रहेगी लड़ाई"

वहीं दीपक बैज ने झीरम मामले पर भी कांग्रेस की आगे की रणनीति को लेकर बयान दिया. बैज ने कहा झीरम मामले को कांग्रेस पार्टी काफी गंभीरता से ले रही है. क्योंकि NIA कोर्ट के फैसले से कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं है. झीरम मामले में जिन 10 आरोपियों को दोषी मानकर सजा सुनाई गई है. वह एक छोटे कैडर के माओवादी हैं. जिन्हें संगम सदस्य या अन्य संगठन में सदस्य के रूप में देखा जाता है. जो संगठन के लिए छोटे-छोटे कामों को किया करते थे. NIA के फैसले से कांग्रेस और पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला है.

झीरम मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज (ETV Bharat Chhattisgarh)

"झीरम को लेकर जल्द बनेगी बड़ी रणनीति"

बैज ने आगे कहा कि 19 सितम्बर को रायपुर के कांग्रेस भवन में झीरम शहीद परिवार, पीड़ित परिवार और घायल परिवार की एक बैठक आयोजित की गई. जिसमें न्याय के लिए आगे लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया गया. इसके बाद 26 सितंबर को दिल्ली में राहुल गांधी के साथ चर्चा किया गया. इस चर्चा में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और सभी पीड़ित परिवार मौजूद रहे. चर्चा में गंभीरता से बातों को रखा गया और राहुल गांधी ने गंभीरता से सभी बातों को सुना है. न्याय को लेकर विधिक और न्यायिक लड़ाई लड़ी जा रही है. आगामी दिनों में राजनीतिक लड़ाई भी झीरम मामले की न्याय के लिए लड़ी जाएगी. दिल्ली से मार्गदर्शन आने के बाद चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस पार्टी जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई लड़ते रहेगी.