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डोटासरा के इस्तीफे की मांग को लेकर पीसीसी सदस्य ने कांग्रेस कार्यालय में किया सद्बुद्धि यज्ञ

जिला कांग्रेस कार्यालय में महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष 'डोटासरा सद्बुद्धि यज्ञ' करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य मनोज पालीवाल ने कहा कि शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में अग्नि को साक्षी मान कर सत्य, अहिंसा की मूर्ति महात्मा गांधी के समक्ष मैंने एक यज्ञ का आयोजन किया. इस यज्ञ में मैनें भगवान से कामना की कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सद्बुद्धि दें और वह प्रदेश अध्यक्ष कमेटी की जिम्मेदारी से अपना इस्तीफा दे दें. क्योंकि वह इस पद को संभालने में कमजोर हो रहे हैं. पूर्ण रूप से अपने जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब हो रहे हैं.

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'महापौर के चुनाव में भी सिंबल नहीं दिया': पालीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैं पूरा राजस्थान नहीं घूमा हूं. लेकिन भीलवाड़ा शहर में नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मुकेश वर्मा द्वारा 17 कांग्रेस प्रत्याशियों के सिंबल लेटर जमा करने में नाकामयाब रहे. जिसका परिणाम यह रहा ​कि कांग्रेस को यहां निराशा हाथ लगी. उससे भी बड़ी हार तब हुई, जब उन्होंने वापस महापौर के चुनाव में भी सिंबल नहीं दिया. देहात कांग्रेस की प्रत्येक नगर पालिका में डोटासरा ने कांग्रेस का सिंबल भेजा, लेकिन शहर के जिला अध्यक्ष दलित हैं. उनकी उपेक्षा करते हुए नगर निगम में महापौर के लिए सिंबल नहीं भेजा.

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'स्थानीय नेतृत्व की कोई गलती नहीं': उन्होंने कहा कि आने वाला समय में कार्यकर्ताओं के पंचायत राज का चुनाव है. प्रदेश अध्यक्ष इसी तरह से चलते रहे, तो सभी कार्यकर्ताओं का अहित होना संभव है. साथ ही पालीवाल ने कहा कि हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा मेरे इस काम से क्षुब्ध होकर मुझे बाहर का रास्ता दिखा दें, लेकिन कांग्रेस के सिद्धांत को अपनाते हुए उसकी नीति के साथ चलते हुए मैं इन कार्यकर्ताओं की आवाज को बुलंद करूंगा. साथ ही मनोज पालीवाल ने कहा कि स्थानीय नेतृत्व की कोई गलती नहीं है. नगर निगम चुनाव में 17 सिंबल नहीं देने के लिए प्रदेश डोटासरा जिम्मेदार हैं. उन्होंने दावा किया कि डोटासरा ने मुकेश वर्मा से ही जांच करवा कर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट भेजी और प्रशासन को दोषी बता दिया. जबकि हम प्रभावित 17 लोगों से कोई जानकारी नहीं ली गई.