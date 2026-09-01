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PCC मेंबर ने भीलवाड़ा में समय पर सिंबल नहीं पहुंचने का ठीकरा डोटासरा पर फोड़ा, बूंदी एवं नागौर में उठे विरोध के सुर

खड़गे से जांच की मांग: पीसीसी मेंबर मनोज पालीवाल ने कहा कि 31 अगस्त को दोपहर 3:00 तक निर्वाचन अधिकारी के समक्ष कांग्रेस प्रत्याशी के सिंबल पहुंचने अनिवार्य थे. कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा को सिंबल भरकर बंध लिफाफे में प्रभारी के हाथ निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से भीलवाड़ा निगम के 70 वार्डों में से 53 प्रत्याशियों के कांग्रेस सिंबल ही आरओ के पास पहुंचे. 17 प्रत्याशी के सिंबल निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नहीं पहुंचे. लिहाजा उनका नामांकन खारिज हो गया. यह संपूर्ण जिम्मेदारी डोटासरा की है. पालीवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को पत्र लिख जांच कराने के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) पीसीसी सदस्य मनोज पालीवाल ने मंगलवार को भीलवाड़ा में मीडिया से रूबरू हुए. पालीवाल ने आरोप लगाया कि राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सिंबल में प्रत्याशियों के नाम लिखकर बंद लिफाफे में भेजना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. इस कारण भीलवाड़ा नगर निगम के 17 कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो गए. पालीवाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की.

उधर, बूंदी में टिकट वितरण में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केशवरायपाटन में विधायक सीएल प्रेमी के खिलाफ प्रदर्शन किया. हिंडोली में भाजयुमो मंडल अध्यक्ष ने टिकट वितरण पर नाराजगी जताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया. इस बीच नागौर नगर परिषद के वार्ड 10 में टिकट में भांजे से पिछड़े पूर्व सभापति मामा ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस को हराने का प्रण लिया एवं भाजपा उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान किया.

भीलवाड़ा/बूंदी/नागौर : नगर निकाय चुनाव में टिकट घोषणा एवं नामांकन अवधि गुजरने के बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया. इसी कड़ी में भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन 31 अगस्त को दोपहर 3:00 बजे तक 17 कांग्रेस प्रत्याशियों के सिंबल निर्वाचन अधिकारी के पास नहीं पहुंचने के मामले में पीसीसी सदस्य ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को ही घेर लिया. सिंबल समय पर नहीं देने के लिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को जिम्मेदार ठहराया.

बूंदी में कांग्रेस विधायक का विरोध: उधर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बूंदी के केशवरायपाटन में विधायक सीएल प्रेमी के खिलाफ प्रदर्शन किया. कांग्रेस के एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव डॉ. डीके मेघवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पार्टी के विधायक प्रेमी पर टिकट वितरण में धांधली का आरोप एवं नारे लगाए. मेघवाल ने कहा कि विधायक ने पार्टी के पुराने, वफादार और जिताऊ कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर ऐसे लोगों को टिकट दिए, जिनकी जीत की संभावनाएं कमजोर है.

टिकट वितरण को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है. इसका खमियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है. कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व से टिकट वितरण की समीक्षा तथा जमीन पर सक्रिय और संघर्षरत कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने की मांग की. मेघवाल ने कहा कि आशंका है कि विधायक प्रेमी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से मिले हुए हैं और चारों निकायों में भाजपा के बोर्ड बनवाना चाहते हैं.

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हिंडोली में भाजयुमो मंडल अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी: बूंदी जिले में टिकट वितरण के बाद भाजपा में भी असंतोष सामने आने लगा. हिंडोली, इंद्रगढ़ और नैनवा में पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं के बगावती तेवरों ने संगठन की चिंता बढ़ा दी. कई नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पद और पार्टी की सदस्यता छोड़ चुके हैं, जबकि कुछ निर्दलीय मैदान में उतर गए. हिंडोली में टिकट वितरण से नाराज मनीष जैन (जेठानीवाल) ने भाजयुमो मंडल अध्यक्ष पद के साथ भाजपा की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी.

इंद्रगढ़ में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रामभरोसे पंकज ने भी पद से इस्तीफा दे दिया. नैनवा नगर पालिका में टिकट वितरण के बाद भाजपा की अंदरूनी कलह और तेज हो गई. भाजयुमो शहर अध्यक्ष मोनू सैनी ने वार्ड 7, पूर्व भाजपा शहर अध्यक्ष केसरलाल नोगिया और पूर्व पार्षद दिलखुश पोटर ने वार्ड 13 में निर्दलीय के रूप में ताल ठोक दी. पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपीलाल सैनी भी टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं.

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नागौर में टिकट में भांजे से पिछड़े मामा का कांग्रेस को हराने का प्रण: नागौर नगर परिषद के चुनाव में वार्ड नंबर 10 से मामा और भांजा दोनों ने कांग्रेस से फॉर्म भरा, लेकिन पार्टी ने लंबे समय से राजनीति में सक्रिय मामा एवं पूर्व सभापति मांगीलाल भाटी का टिकट काटकर भांजे प्रवीण सोलंकी को दे दिया. पूर्व सभापति मांगीलाल ने कांग्रेस के खिलाफ बिगुल बजा दिया. भाटी ने ईटीवी से कहा ​कि पार्टी ने नहीं, बल्कि जिला अध्यक्ष हनुमान बांगड़ा ने मेरा टिकट काटा है. मैं हनुमान बांगड़ा को खुला चैलेंज देता हूं कि वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस को जीता कर बता दे. यदि ऐसा हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा. वार्ड 10 से कांग्रेस नहीं जीती तो हनुमान को जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा देना होगा. मांगीलाल ने अपने वार्ड से भाजपा के देवकिशन भाटी को समर्थन देने एवं कांग्रेस को 400 वोटों से हराने का दावा किया.