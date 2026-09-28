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पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा के इस्तीफे की मांग...कांग्रेस दफ्तर के बाहर चलाया चरखा और दिया धरना, जानिए वजह

भीलवाड़ा: प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) सदस्य मनोज पालीवाल ने यहां जिला कांग्रेस कार्यालय के गेट पर धरना दिया एवं प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे की मांग की. पालीवाल भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव में सिंबल विवाद में पीसीसी चीफ से त्यागपत्र मांग रहे हैं.

पीसीसी सदस्य मनोज पालीवाल ने बताया कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के 17 सिंबल नहीं पहुंचने के विवाद को लेकर सोमवार को जिला कार्यालय के बाहर चरखा चलाया एवं धरना दिया. उन्होंने इस मामले में डोटासरा से त्यागपत्र देने की मांग की. पालीवाल ने कहा कि भीलवाड़ा निगम चुनाव के समय डोटासरा ने कांग्रेस के 17 वार्डों की सिंबल समय पर नहीं दिए. महापौर प्रत्याशी भी नहीं उतारा. इससे साफ है कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा भीलवाड़ा निगम चुनाव में कॉम्प्रोमाइज थे.

डोटासरा पर जड़े आरोप: पालीवाल ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज व्यक्ति प्रदेश कांग्रेस नहीं चला सकता. आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव हैं. इसी तरह खेल चलता रहेगा तो पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा. कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाएगी. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को न्याय मिले और कॉम्प्रोमाइज प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा अपने पद से इस्तीफा दें, इसलिए 'आज कांग्रेस कार्यालय के बाहर महात्मा गांधी के चरखे को नियमित रूप से चलाकर रघुपति राघव राजा राम का जाप कर रहा हूं'.

सीकर का दिया हवाला: कांग्रेस नेता पालीवाल ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा को अपने विवेक से पद छोड़ देना चाहिए. उन्होंने कहा कि डोटासरा के गृह जिले सीकर में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई. इसका मतलब वे कॉम्प्रोमाइज हैं. पीसीसी सदस्य ने भीलवाड़ा जिले के कांग्रेस राजनेताओं पर भी आरोप लगाए. पालीवाल ने कहा, जिले के 'कांग्रेस नेताओं ने मुझे धमकाया कि तुझे कांग्रेस में नहीं रहने देंगे. मैं उनको भी चेतावनी देता हूं कि कांग्रेस नेता सत्य की आवाज को दबा नहीं सकते हैं. तपती धूप में महात्मा गांधी ने भी चरखा चलाकर हिंदुस्तान को आजाद कराया. पालीवाल ने भीलवाड़ा कांग्रेस में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया. वे बोले, जो भ्रष्टाचार फैला है, उसे मिटाने को लेकर अपनी जान भी गंवानी पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा. कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लड़ाई लडूंगा'.

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