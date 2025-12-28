ETV Bharat / state

कांग्रेस स्थापना दिवस कार्यक्रम से नदारद नेताओं पर डोटासरा का तंज...जो यहां आया, वहीं पार्टी का सच्चा सिपाही

जयपुर: कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम से अधिकांश विधायक और सांसदों की दूरी पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भड़क गए. डोटासरा ने प्रदेश मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो इस कार्यक्रम में मौजूद है, वही सच्चा कांग्रेसी है. अगर आप लोग नहीं आते तो मैं जीते हुए लोगों के भरोसे तो कार्यक्रम ही नहीं कर पाता.

प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि एक तरफ भाजपा और मोदी सरकार देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का काम कर रही है. प्राकृतिक संपदा को लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन नहीं करें, ये गलत है. समझना होगा कि हम उस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को साथ लेकर चलते हैं, जिसके नेताओं ने कभी भी पद की लालसा नहीं की. इस देश और राष्ट्र निर्माण को सर्वोच्च रखा. इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे थी, कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है.

पीसीसी चीफ डोटासरा बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: डोटासरा का बीजेपी पर तीखा हमला, बोले- ये गोडसे के अनुयायी हैं, इन्हें गांधी नाम से नफरत है

मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प : डोटासरा ने कहा कि आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है. हमें तानाशाह सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प लेना है. प्रदेश और देश से इन्हें सत्ता से बाहर कर धर्मनिरपेक्ष लोगों को सत्ता में बैठाना है, जो सबको साथ लेकर चलते हैं. इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. अपना काम छोड़कर पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा. हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझे तो महान आत्माओं को ठेस पहुंचेगी. आज देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सभी को योगदान देना होगा.

पांच जनवरी से अभियान: उन्होंने कहा कि अरावली बचाओ, मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर 5 जनवरी से पूरे राजस्थान में जाएंगे. इस काम में जो कार्यकर्ता और नेता तन, मन से सहयोग करेगा, वही कांग्रेस की टिकट बांटेगा. इस देश की लड़ाई लड़ने वाला ही असली और कांग्रेस का सच्चा बब्बर शेर होगा.