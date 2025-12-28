ETV Bharat / state

कांग्रेस स्थापना दिवस कार्यक्रम से नदारद नेताओं पर डोटासरा का तंज...जो यहां आया, वहीं पार्टी का सच्चा सिपाही

कांग्रेस स्थापना दिवस कार्यक्रम से अधिकांश पार्टी विधायकों की दूरी पर भड़के प्रदेशाध्यक्ष.

Party leaders hoisting the flag at the PCC office
पीसीसी में झंडारोहण करते पार्टी नेता (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 28, 2025 at 2:10 PM IST

जयपुर: कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम से अधिकांश विधायक और सांसदों की दूरी पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भड़क गए. डोटासरा ने प्रदेश मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो इस कार्यक्रम में मौजूद है, वही सच्चा कांग्रेसी है. अगर आप लोग नहीं आते तो मैं जीते हुए लोगों के भरोसे तो कार्यक्रम ही नहीं कर पाता.

प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि एक तरफ भाजपा और मोदी सरकार देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का काम कर रही है. प्राकृतिक संपदा को लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन नहीं करें, ये गलत है. समझना होगा कि हम उस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को साथ लेकर चलते हैं, जिसके नेताओं ने कभी भी पद की लालसा नहीं की. इस देश और राष्ट्र निर्माण को सर्वोच्च रखा. इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे थी, कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है.

पीसीसी चीफ डोटासरा बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: डोटासरा का बीजेपी पर तीखा हमला, बोले- ये गोडसे के अनुयायी हैं, इन्हें गांधी नाम से नफरत है

मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प : डोटासरा ने कहा कि आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है. हमें तानाशाह सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प लेना है. प्रदेश और देश से इन्हें सत्ता से बाहर कर धर्मनिरपेक्ष लोगों को सत्ता में बैठाना है, जो सबको साथ लेकर चलते हैं. इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. अपना काम छोड़कर पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा. हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझे तो महान आत्माओं को ठेस पहुंचेगी. आज देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सभी को योगदान देना होगा.

पांच जनवरी से अभियान: उन्होंने कहा कि अरावली बचाओ, मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर 5 जनवरी से पूरे राजस्थान में जाएंगे. इस काम में जो कार्यकर्ता और नेता तन, मन से सहयोग करेगा, वही कांग्रेस की टिकट बांटेगा. इस देश की लड़ाई लड़ने वाला ही असली और कांग्रेस का सच्चा बब्बर शेर होगा.

पढ़ें: शिविर में भड़के मंत्री, कलेक्टर को लगाई फटकार, डोटासरा, जूली बोले- ये तस्वीर सुशासन की पोल खोल रही

तब पैदा नहीं हुए थे भाजपाई: डोटासरा ने कहा कि भाजपाई आज सबसे बड़े देशभक्त बनते हैं. कहते हैं कि कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध करती है. कांग्रेस वंदे मातरम तब से गाती आ रही है, जब भाजपाई पैदा भी नहीं हुए थे. कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम वंदे मातरम के बिना शुरू नहीं होता. उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अरावली की परिभाषा बदली है. राजस्थान के इतिहास में इससे बड़ा घोटाला कोई नहीं हो सकता है.

विचारधारा घर-घर तक पहुंचाएंगे: इससे पहले प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सुनील शर्मा ने कांग्रेस की स्थापना दिवस पर पार्टी के आजादी के आंदोलन और राष्ट्र निर्माण के बाद अब तक के इतिहास पर प्रकाश डाला. संकल्प लिया कि कांग्रेस विचारधारा को घर-घर तक पहुंचाना है.

पढ़ें: डोटासरा का एनडीए सरकार पर हमला, बोले- गांधी के विचारों को खत्म करने की कर रहे साजिश

एकजुट होना पड़ेगा: मीडिया से प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक जाजम पर आना पड़ेगा.सबको साथ चलना पड़ेगा. सबने तय किया कि जनप्रतिनिधि चाहे वो नगर निकाय हो पंचायत का हो, सभी एकजुट होकर साथ धावा बोलेंगे. अगर टुकड़ों में बैठकर काम करते तो देश आजाद नहीं होता. इन तानाशाहों और माफिया को सत्ता से हटाना है तो सबको साथ चलना पड़ेगा. इससे पहले डोटासरा ने पीसीसी में झंडारोहण किया. इसके बाद वंदे मातरम और राष्ट्रगान हुआ.

पढ़ें:डोटासरा का बड़ा आरोप: अरावली को खनन माफिया के हवाले करना चाहती है डबल इंजन सरकार

