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डोटासरा का पलटवार, खाद-बीज के 1200 छापों की जांच के लिए भी CM को चिट्ठी लिखें किरोड़ी, पता चले किससे कितनी उगाही की

डोटासरा ने पाकिस्तान से सटे बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के खाजूवाला में धार्मिक स्थलों को हटाने को लेकर कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 24, 2026 at 2:25 PM IST

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Updated : June 24, 2026 at 3:53 PM IST

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जयपुर : कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ओर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों के फर्जी प्रमाण पत्र मामले के आरोप लगाए जाने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पलटवार किया है. डोटासरा ने कहा कि 'जैसी चिट्ठी उन्होंने मेरे लिए मुख्यमंत्री को लिखी है, ऐसी ही जांच की चिट्ठी अपने डिपार्टमेंट में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए भी लिखनी चाहिए'.

डोटासरा ने कहा कि खाद बीज के नाम पर अब तक 1200 छापे डाले गए हैं और 400 से 500 करोड़ का खेल हुआ है. अगर किरोड़ी कट्टर ईमानदार हैं तो उन्हें इसकी जांच करवाने के लिए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी चाहिए. डोटासरा ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि मुझे इनपुट देने वाले लोग डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार कर रहे थे. 2 करोड़ 43 लाख रुपए उगाही करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए. मंत्री ने जिन जुगल किशोर और दो अन्य को डिकॉय का सदस्य बताया था, उन्होंने छापेमारी की आड़ में किन-किन से कितना पैसा लिया है, क्या इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए?

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ईटीवी भारत जयपुर)

उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा अगर इमानदार हैं तो उन्होंने आज तक एक शब्द नहीं बोला कि मेरे विभाग में चोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है. 'मेरा धर्म बनता है कि मैं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखूं और इस पूरे प्रकरण की जांच एसओजी या किसी एजेंसी से कराई जाए'. मंत्री पर एक रुपए का भी लांछन नहीं लगना चाहिए. इसके लिए उन्हें आगे बढ़कर स्वयं मुख्यमंत्री को पत्र लिखना चाहिए कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर विश्वास करती है, इसीलिए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए. इसके उलट मंत्री अकेले ही एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक के पास जाते हैं. मंत्री को अकेले जाने का कोई अधिकार नहीं होता. इससे मंत्री की गतिविधि शक के दायरे में आती है.

24 घंटे में मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखें किरोड़ी : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मंत्री ने कभी यह नहीं कहा कि जो पैसे छापों की आड़ में इकट्ठा किए गए हैं, उस पर शंका हो रही है. उन्होंने यह कहा है कि FIR में एक मंत्री और डॉक्टर का नाम आ रहा है, इसीलिए मेरे नाम पर शंका हो रही है. डोटासरा ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा को 24 घंटे में मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी चाहिए और मांग करना चाहिए कि जुगल किशोर, जो डीकोय का सदस्य था और दो अन्य लोग जो रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.

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फर्जी प्रमाण पत्र का मामला 2021 में ही खारिज : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा 2021 का मामला उठा रहे हैं. यह मामला पहले ही सरकार की जांच में क्लियर हो चुका है कि कोई प्रमाण पत्र गलत नहीं बना है. जो नियम 1999 बने थे वही नियम आज भी बने हुए हैं. इसमें कोई गलत सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है. फिर भी मंत्री 5 साल पुराने मामले की जांच का राग अलाप रहे हैं. इसके पीछे वजह यह है कि उन्होंने आरोपों को व्यक्तिगत ले लिया है. उन्हें लग रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा विभाग का मामला क्यों उठा रहा है?

पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि अगर किरोड़ी लाल मीणा भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो हम दोनों मिलकर भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, लेकिन पहले उन्हें अपने विभाग की जांच के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखना चाहिए. इसके उलट वो स्वयं मुख्यमंत्री को धमका रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा मत लांघें. किरोड़ी को 1200 छापों की जांच करवानी चाहिए. अगर इसमें कोई गड़बड़ मिले तो उसे जेल भेजना चाहिए और अगर किरोड़ी लाल मीणा इसमें ईमानदार निकलते हैं तो मैं खुद आगे चलकर उनका स्वागत करूंगा. मंत्री कभी पुलिस महानिदेशक के पास अकेले पहुंच जाते हैं. कभी एसओजी के पास अकेले पहुंच जाते हैं. कभी ईडी के अधिकारी के पास अकेले पहुंच जाते हैं. अगर मंत्री ऐसे ही जाने लगे तो फिर मंत्री और आम आदमी में क्या फर्क रह जाएगा?

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धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ नहीं होने देंगे : पीसीसी अध्यक्ष ने पाकिस्तान से सटे बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के खाजूवाला में धार्मिक स्थलों को हटाने को लेकर हो रहे कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि जिस तरह से बॉर्डर के इलाकों में धार्मिक आस्था के केंद्र मंदिर और मस्जिदों को टारगेट करके आस्थाओं पर चोट पहुंचाई जा रही है वो ठीक नहीं है. निश्चित तौर पर हम बॉर्डर को क्लीन करने के पक्ष में हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है. राष्ट्रीय हित और बॉर्डर सुरक्षा हमारी प्राथमिकता पर है, लेकिन इसकी आड़ में अगर सरकार मंदिर और मस्जिदों को टारगेट करके और दो घंटे का अल्टीमेटम देकर बिना कागजात देखे कार्रवाई कर रही है तो यह ठीक नहीं है. इससे वहां की जनता में आक्रोश है. आज भी 10 से 15 हजार लोग धरने पर बैठे हुए हैं.

इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को देश और मीडिया के सामने बताना चाहिए कि आखिर क्या बॉर्डर क्लीन करने से आतंकवादी नहीं आएंगे? हम सब बॉर्डर क्लीन करने के पक्ष में हैं, लेकिन इसकी आड़ में अगर कोई धार्मिक उन्माद करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर सरकार बॉर्डर क्लीन करने की कोई कार्य योजना लेकर आई है तो उसे पहले सर्वदलीय बैठक में बताना चाहिए और उसके बाद उसे देश और जनता को भी बताना चाहिए और उन्हें विश्वास में लेना चाहिए. हम सब उसका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर दुर्भावना से और धार्मिक उन्माद करके वोटो की राजनीति करना चाहते हो तो इसका हम पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे.

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प्रसुताओं की मौत के मामले में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन : पीसीसी अध्यक्ष ने बीकानेर, कोटा और जोधपुर में प्रसुताओं की मौत के मामले को लेकर कहा कि प्रसुताओं की मौत हो रही है और चिकित्सा मंत्री बयान देते हैं कि महिलाएं नाचते गाते आई हैं. आज की महिलाएं लेबर पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए सिजेरियन ऑपरेशन करवाती हैं. इस तरह का बयान निंदनीय है. किसी महिला की नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगी, यह काम मंत्री का नहीं बल्कि चिकित्सकों का होता है. चिकित्सक की सलाह से ही ऑपरेशन होते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कोटा में कांग्रेस पार्टी ने 10-12 दिनों तक धरना दिया, लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया गया.

उन्होंने कहा कि नकली इंजेक्शन और दवाइयों से लोगों की मौत हो रही है. सरकार को बताना चाहिए कि वो इंजेक्शन और दवाइयां अगर सरकार ने बैन कर दी है और उसके बावजूद भी वो सप्लाई में आ रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सरकार के समय आरजीएचएस योजना में लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा था, लेकिन अब प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज करना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें पैसा नहीं मिला है. सरकार लोगों की पीड़ा दूर करने की बजाय मृतकों का मजाक उड़ा रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बीकानेर में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा. पूरे राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ता इस मामले को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे.

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Last Updated : June 24, 2026 at 3:53 PM IST

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