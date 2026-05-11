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डोटासरा का तंज: यमुना जल समझौता 29 माह बाद भी धरातल पर नहीं उतरा, मुख्यमंत्री की घोषणाएं भाषणों में अटकी

जयपुर : भजनलाल सरकार के पहले बजट में शेखावाटी में यमुना जल के लिए की गई घोषणा 29 महीने बाद भी धरातल पर नहीं उतरी है. यहां तक की अब तक योजना की डीपीआर भी तैयार नहीं हो पाई है. वहीं हरियाणा की ओर से समझौते में नई शर्ते जोड़ने से इस परियोजना में भी अब देरी हो रही है, जिसके बाद विपक्ष इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और भाजपा पर हमलावर है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा है. डोटासरा न कहा कि 29 महीने बाद भी यमुना जल समझौता योजना धरातल पर नहीं उतरी है न पानी आया है न योजना बनी हो न ही डीपीआर तैयार हुई है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री जी, केवल याद दिला रहा हूं. 17 फरवरी, 2024 को राजस्थान और हरियाणा के बीच हुए यमुना जल समझौते के MoU हुआ और 29 माह बीत चुके हैं. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि आपने विधानसभा के प्रथम सत्र में बड़े विश्वास से कहा था कि 'यमुना जल' समझौते के MoU के बाद सिर्फ 4 महीने यानी 17 जून, 2024 तक दोनों राज्यों की संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार हो जाएगी और जल्द ही शेखावाटी के लिए पीने के पानी की परियोजना का काम शुरू हो जाएगा. लेकिन हकीकत ये है कि भाजपा सरकार को बने 29 महीने हो चुके हैं… न पानी आया, न योजना आगे बढ़ी, और न ही अब तक DPR बनी. भाजपा की डबल इंजन सरकार होते हुए भी आप ढाई साल से केवल मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हो., लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ.