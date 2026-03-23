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संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान 1 अप्रैल से, डोटासरा बोले- मोदी सरकार की विदेश नीति फेल

27 मार्च को प्रदेश कांग्रेस की ओर से जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदेश स्तरीय धरना दिया जाएगा और सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 23, 2026 at 3:29 PM IST

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जयपुर : ग्रासरूट पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए व केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को घेरने के लिए प्रदेश कांग्रेस 1 अप्रैल से सड़कों पर उतरने जा रही है. इसके लिए प्रदेश कांग्रेस संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान का आगाज करेगी. सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी मुख्यालय में इसकी घोषणा की.

डोटासरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 1 अप्रैल से प्रदेश कांग्रेस संगठन बढ़ाओ-लोकतंत्र बचाओ स्लोगन के साथ पूरे एक महीने तक जिला, ब्लॉक और मंडल लेवल पर कार्यक्रम आयोजित करेगी. इसके तहत एक ओर वार्ड और ग्राम पंचायत इकाइयों का गठन किया जाएगा. वहीं, दूसरी तरफ संविधान में हर 5 साल में चुनाव कराए जाने के प्रावधान के बावजूद राज्य सरकार की ओर से निकाय पंचायत चुनाव नहीं करने को लेकर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे. डोटासरा ने बताया कि 1 अप्रैल को ब्यावर और 3 अप्रैल को बालोतरा में पार्टी के तमाम शीर्ष नेता जिला स्तरीय धरने में शामिल होंगे. इसके अलावा सभी जिलों के अलग-अलग कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)

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सरकार बहाना ढूंढ रही है : डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार निकाय-पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती है, इसीलिए केवल बहाना ढूंढ रही है और कह रही है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है. सरकार को एससी-एसटी का आंकड़ा कहीं से नहीं लेना है. सरकार के पास आंकड़ा मौजूद है, लेकिन सरकार चुनाव आयोग को आंकड़ा नहीं भेज रही, क्योंकि एससी-एसटी का आंकड़ा आते ही चुनाव आयोग चुनाव कर देगा और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी. सरकार बनते ही ओबीसी आयोग के गठन के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन सरकार ने डेढ़ साल बाद करीब आठ माह पहले ही ओबीसी आयोग का गठन किया. अब उन्हें संसाधन उपलब्ध नहीं कराए, जिससे ओबीसी आयोग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

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जानबूझकर नौकरशाहों को राजस्थान से बाहर भेजा : डोटासरा ने आरोप लगाया कि ओबीसी आयोग को मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि अभी रिपोर्ट नहीं देनी है. राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग को पंगु बना दिया है, क्योंकि जब तक ओबीसी आयोग अपने रिपोर्ट नहीं देगा तब तक चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने जानबूझकर 25 से 30 आईएएस अधिकारियों को बंगाल चुनाव में भेज दिया है और 70 के करीब अधिकारी एक महीने के लिए मसूरी ट्रेनिंग पर जा रहे हैं. ऐसे में राजस्थान में चुनाव टालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जब अधिकारी ही नहीं रहेंगे तो फिर चुनाव कैसे होंगे?

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27 मार्च को शहीद स्मारक पर धरना : देश और प्रदेश में रसोई गैस की चल रही किल्लत को लेकर पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि 27 मार्च को प्रदेश कांग्रेस की ओर से जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदेश स्तरीय धरना दिया जाएगा और सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा. मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हुई है. प्रधानमंत्री इजराइल गए थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि देश की क्या स्थिति होने वाली है. ईरान से दो जहाज आ गए तो भाजपा के लोग जश्न मना रहे हैं, जबकि 40 जहाज अटके हुए हैं. ईरान जो कभी हमारा मित्र देश था वो कह रहा है कि वह केवल अपने मित्र राष्ट्रों के लिए ही रास्ता खोलेगा. दुश्मनों के लिए नहीं. ईरान आज हमें अपना शत्रु राष्ट्र मानता है. इससे बड़ी शर्मिंदगी मोदी सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकती है.

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